الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تهيئة 35 محطة مترو أنفاق وقطارات للأشخاص ذوى الإعاقة

محطة مترو أنفاق
محطة مترو أنفاق

قال أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق عطاء الخيري لدعم أشخاص ذوي الإعاقة، إنه تمت إتاحة وتهيئة 35 محطة من محطات مترو أنفاق الخط الأول وبعض محطات القطارات من خلال تطبيق الكود الهندسي الخاص بالإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عمل منحدرات مجهزة وشبابيك تذاكر مخصصة لهم وغيرها من عناصر الإتاحة المختلفة بهدف الاستقلالية في الحركة والتنقل بطريقة آمنة ومناسبة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة النقل.

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وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن صندوق عطاء استثماري خيري يعمل على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعيد إحياء فكرة الوفق الخيري الاستثماري، حيث يقوم الأشخاص أو الشركات بشراء وثائق في الصندوق، ويتم توجيه الأرباح لتمويل مشروعات لخدمة وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بالشراكة في التنفيذ مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بمجال الإعاقة.

جاء ذلك خلال توقيع عدد من الشراكات بين صندوق عطاء ومؤسسات المجتمع المدني لدعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

أميرة الرفاعي أشخاص ذوي الإعاقة محطات مترو انفاق الكود الهندسي للأشخاص ذوي الإعاقة

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