صناع الخير تفتتح قرية نجع الجسور بعد إعادة إعمارها

افتتحت اليوم مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعمال إعادة الإعمار بقرية نجع الجسور وقرية نجع السيد مركز الطود جنوب الأقصر بحضور محمد عبد القادر خيري – نائب محافظ الأقصر وفرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد ومحمد حسين بغدادي - وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الاقصر.

تأتي أعمال إعادة الإعمار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتطوير القري الأشد احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حضر الافتتاح فريق عمل مؤسسة صناع الخير للتنمية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقيادة هاني عبد الفتاح – الرئيس التنفيذي وفريق عمل إيثار للتنمية المجتمعية بالمصرف المتحد برئاسة جيهان أبو حسين وفريق عمل الاتصال المؤسسي برئاسة جرمين عامر.

تضمنت أعمال إعادة الإعمار والتنمية كلا من:

- بناء المنازل المتهالكة بالقريتين والبالغ عددها 25 منزلا وإجراء كافة أعمال التشطيب الداخلية والخارجية والتجهيزات اللازمة لإقامة الأسر بشكل يليق بكرامة المواطن.

- تسليم 25 مركب صيد في ضوء عملية التمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل غير تقليدية تتناسب مع طبيعة الظروف المعيشية للأسر المستهدفة بالقريتين.



- إجراء سلسلة من التدريبات المكثفة لأهالي القريتين على حرفة الصيد، بالإضافة إلى إنشاء محطة تحلية مياه الشرب لأهالي قرية "نجع سيدنا" عقب إجراء سلسلة من التحليلات لفحص صلاحية المياه للشرب لضمان المحافظة على صحة أهالينا من سكان القرية.



- تقديم حزمة من الخدمات الطبية المتكاملة ذات الجودة لطلاب المدارس من خلال قافلة "أولادنا في عنينا" للكشف على غير القادين وصرف العلاج لهم بالمجان. فضلا عن عمل كل التدخلات الطبية المتكاملة لطلاب مدرسة نجع الجسور الابتدائية.

-توزيع مساعدات إنسانية ممثلة في كرتونة مساعدات غذائية وعينية على الأسر الأولى بالرعاية.



- الانتهاء من عمليات التطوير لكل من مسجد قرية "نجع الجسور" وقرية "نجع سيدنا".



-تنظيم مسابقة القرآن الكريم لتشجيع أطفال القريتين على حفظ القرآن الكريم.

وفي الكلمة الاحتفالية، التي ألقاها محمد عبد القادر خيري – نائب محافظ الأقصر - قال: إن القرى التي يتم اختيارها ضمن المبادرة الرئاسية تأتي ضمن المشروع القومي "حياة كريمة" لخدمة الأسر الأولى بالرعاية في محافظة الأقصر، موجها الشكر لمؤسسة صناع الخير على جهودها المتواصلة لدعم الشرائح الأولى بالرعاية على مستوي الجمهورية.



من جانبه، أكد هاني عبد الفتاح – الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير - عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - أن أعمال إعادة الإعمار بقرية نجع الجسور ونجع سيدنا تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية التنفيذية والأهلية والقطاع الخاص من خلال مسئولياته المجتمعية، بهدف تنفيذ حزمة تدخلات تنموية دعما للتمكين الاجتماعي والارتقاء بالمنظومة التعليمية بهذه القرى، والحفاظ على صحة أطفال القرية بإجراء كل التدخلات الطبية المطلوبة بداية من توقيع الكشف والاكتشاف المبكر للأمراض الأكثر تأثيرا على صحة الطفل ومن ثم تحصيله الدراسى وتقديم العلاج الدوائى وإجراء العمليات الجراحية وتسليم النظارات الطبية.