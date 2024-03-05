الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

276 مليون جنيه قيمة صندوق "عطاء" حتى الآن

أميرة الرفاعي
أميرة الرفاعي

قالت أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق "عطاء" لدعم ورعاية أشخاص ذوي الإعاقة، إن قيمة الصندوق بلغت 276 مليون جنيه حتى الآن.

وأكدت "الرفاعي" خلال توقيع شراكات بين الصندوق وعدد من مؤسسات المجتمع المدني لدعم ورعاية وتمكين أشخاص ذوي إعاقة، أن الصندوق استطاع خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في 3 سنوات، حيث نجح في تمويل أكثر من مشروعين لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقق الإتاحة المكانية في 3 جامعات حكومية وتم تسليم أكثر من 147 كرسي بالمقاس للأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفتت إلى أن الصندوق نفذ 20 مشروعًا مع المجتمع المدني شمل التمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.

أميرة الرفاعي ورعاية اشخاص ذوي الاعاقة مؤسسات المجتمع المجتمع المدنى ورعاية

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