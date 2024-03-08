الجمعة 08 مارس 2024
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سياسي

رئيس "مصر أكتوبر": نجدد العهد على المُضي قدمًا نحو الجمهورية الجديدة

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب "مصر أكتوبر"، أن المرأة المصرية تعيش عصرًا ذهبيًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن الاهتمام الذي حظيت به خلال عقد كامل هو الأول من نوعه بعد عقود طويلة من التهميش والإهمال وعدم الإنصاف.

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وأضافت "مديح" في تصريحات لها اليوم، الجمعة، تزامنًا مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام: "المرأة المصرية أصبحت قادرة على القيادة وتحمل المسؤولية، حيث تقلَّدت أرفع المناصب في مؤسسات الدولة المختلفة من مستشارة للرئيس ووزيرة وقاضية ومحافظ ونائبة فى البرلمان بغرفتيه، بالإضافة إلى تمثيل مصر في كثيرٍ من المحافل الدولية، مثمّنة جهود الدولة لدعم المرأة على كل المستويات".

وأشارت  رئيس حزب "مصر أكتوبر" إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال اطلاق برامج ومبادرات خاصة بدعم وتمكين المرأة وتأهيلها لسوق العمل، ومواجهة التحديات وتحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وتابعت: "أشرُف بأنني أول إمرأة رئيس حزب فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي"، مضيفة: "نجدد العهد على المُضي قدمًا نحو الجمهورية الجديدة التي كرَّمت فيها المرأة المصرية، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للوصول للجمهورية الجديدة وتحقيق مستقبل مشرق لأبنائنا".

رئيس حزب مصر أكتوبر المرأة المصريه الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة 8 مارس

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