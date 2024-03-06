الأربعاء 06 مارس 2024
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سياسي

حماة الوطن: قرارات البنك المركزى تجذب الاستثمارات للقطاع الزراعى والإنتاج الحيوانى

المهندس محمد الجمال
المهندس محمد الجمال

قال المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، جاءت في توقيت مهم جدا للقضاء بشكل نهائي على السوق الموازية للدولار بعد قيام الدولة بسد الفجوة الدولارية.

وأضاف الجمال أن هذا التوجه يدعم استقطاب رءوس أموال أجنبية للاستثمار في السوق المصرية سواء في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني أو باقي القطاعات الاقتصادية المختلفة، لأن أي مستثمر لن يعمل في دولة فيها سعران للدولار.

وأشار الجمال إلى ضرورة قيام البنك المركزي بطرح مبادرات تمويل للقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني بسعر فائدة مخفضة حتى تنمو هذه المنظومة، وتزدهر لأن هدف رفع سعر الفائدة هو الحد من معدلات التضخم في السوق وليس التأثير على حركة الإنتاج والنمو الاقتصادي في مصر.


وأكد أن تدبير العملة لإخراج مستلزمات الإنتاج من أعلاف وغيرها من الجمارك، سيكون له تأثير جيد في خفض أسعار اللحوم بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

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