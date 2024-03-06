مستثمرون لـ «الدستور»: قرار «المركزي» إيجابي ويحقق طفرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر

قال عدد من المستثمرين، إن قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر عادل لصرف الجنيه اليوم، صائب وجيد للسوق المصري ويبعث برسالة ثقة للمستثمرين العرب والأجانب، ويساعد على جذب استثمارات تقدر بنحو 30 مليار دولار خلال العام الحالي.

وأكد المستثمرون أن القرارات تأني في توقيت مناسب بعد حصول مصر على سيولة دولارية تمكن البنوك من تلبية طلبات المصنعين والمستوردين، ما سيساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار بعد السعر المرن وفق آليات السوق.

وأعلن الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، تأييده للقرار، مؤكدا أنه تأخر كثيرا وكان لا بد من تحديد سعر عادل للجنيه والقضاء على وجود سعرين للدولار في السوق، مشيرا إلى أن سعره سيتحدد وفق العرض والطلب، والقرار يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين للتواجد في مصر.

وأشار رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال في تصريحات خاصة للدستور إلى أن القرار سيسهم فى جذب استثمارات تقدر بنحو 30 مليار دولار خلال العام الجاري بعد طرح عدة مشروعات كبري لمستثمرين عرب وأجانب، مؤكدا أن القرار يصب في مصلحة المواطنين لأنه سيؤدي لاستقرار أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

وأضاف سعد الدين أن القرار سيحقق توازن في السوق وسيؤدي إلي عودة المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي الدوليين للحصول علي تمويلات خلال الفترة المقبلة بعد تحرير سعر الصرف، موضحا أنه من المتوقع حدوث نمو كبير في حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسانين توفيق عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أن قرار تحرير سعر الصرف إيجابي وسيؤدي لعودة الاستقرار للأسواق بعد ما حدث مؤخرا من مضاربات لتجار العملة، موضحا أن الدولة عازمة علي القضاء على السوق السوداء للدولار نهائيا.

وتابع “توفيق” في تصريحات خاصة ل الدستور أن القرارات ستؤدي إلي جذب الاستثمارات الأجنبية وعودة الحيوية للاقتصاد المصري ورسالة جيدة للمستثمرين، مشيرا إلي أن القرار يخدم قطاعات كبيرة في ظل توافر سيولة دولارية كبيرة بعد مشروع تطوير رأس الحكمة.