اقتصاديون: الاستثمارات الأجنبية شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى

أكد خبراء اقتصاديون أن افتتاح مصانع جديدة فى مصر شهادة ثقة فى قوة الاقتصاد المصرى، وبداية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال الخبير الاقتصادى الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، إن افتتاح هذه المصانع يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد ودفع عجلة التنمية فى البلاد.

وأكد «نافع»، لـ«الدستور»، أن توفير بيئة مناسبة للاستثمار فى قطاع الصناعة يعزز التنافسية ويسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وهذا ينعكس بشكل إيجابى على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

وأشار إلى أن افتتاح مصانع جديدة يثمر زيادة الإنتاج المحلى وتوفير منتجات محلية بجودة عالية، ما يقلل من الاعتماد على الواردات، ويعزز التوازن التجارى للبلاد، كما أن تطوير الصناعة المحلية يعزز قدرة مصر على المنافسة فى الأسواق العالمية، فضلًا عن تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يزيد من الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويسهم فى تحسين سمعة البلاد كوجهة استثمارية مهمة فى المنطقة.

وأوضح أن افتتاح المصانع الجديدة سيدعم التكنولوجيا والابتكار فى البلاد، من خلال تبنى أحدث التقنيات والممارسات فى عمليات الإنتاج.

من جهته، قال المهندس أسامة فهمى، خبير الاقتصاد، إن المصانع الجديدة ستساعد فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، ومن خلال اعتماد ممارسات بيئية مستدامة وتكنولوجيا نظيفة يمكن لهذه المصانع الحد من التأثير البيئى السلبى، المحافظة على الموارد الطبيعية، ما يسهم فى بناء مجتمع أكثر استدامة وصديق للبيئة.

وأكد «فهمى»: «إن افتتاح مصانع جديدة فى مصر يعد خطوة إيجابية، تعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، وتأثير هذه الخطوة لا يقتصر فقط على الاقتصاد والصناعة، بل يمتد ليشمل العديد من الجوانب الاجتماعية والبيئية التى تعود بالنفع على المجتمع بشكل عام». وأشار إلى أن الاستثمار فى قطاع الصناعة وافتتاح مصانع جديدة يعتبر استثمارًا حيويًا فى مستقبل مصر، ويلعب دورًا مهمًا فى تعزيز التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوى ومزدهر. فيما قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق لشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية التى تهدف إلى تشجيع الاستثمار فى قطاع الصناعة، من بينها تقديم حوافز مالية وضريبية للشركات الصناعية، وتبسيط إجراءات التراخيص والإجراءات الإدارية.

وأوضح «شعير»: «تتمتع سوق العمل المصرية باليد العاملة الماهرة، ما يجعلها مكانًا مثاليًا لاستثمارات فى قطاع الصناعة، وتوفر هذه اليد العاملة الماهرة فرصًا كبيرة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات».ش