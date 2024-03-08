الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مايا مرسى تهنئ سيدات مصر بيوم المرأة العالمى: المرأة المصرية أيقونة للنجاح والكفاح

مايا مرسى
مايا مرسى

وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التهنئة للمرأة المصرية، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمى، الذى يتزامن الاحتفال يوم 8 مارس من كل عام.

التهنئة للمرأة المصرية

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تدوينة لها على صفحتها الرسمية موجهه التهنئة للمرأة المصرية بهذه المناسبة: المرأةُ المصريةُ هى أيقونةٌ للنجاِح والكفاِح  وِهَى رمُز القوةِ والمثابرة والتحدِىِ.

txt

فى يومهن العالمى.. أبرز مبادرات الدولة للاهتمام بصحة المرأة المصرية

txt

فريدة الزمر عن تكريمها باحتفالية المرأة: استكمالًا لمسيرة ناجحة بدأت من السبعينيات

 أصل حكاية الوطن

وتابعت الدكتورة مايا مرسى: المرأة المصرية أصل حكاية الوطن، والعاشقةُ لترابه، والـُمدافعةُ عنهُ حتى النخاع.. كُّل عاٍم وكُّل امرأٍة مصريٍة عظيمٍة بخٍير.

رئيسة المجلس القومى للمرأة للمرأة المصرية يوم المرأة العالمي الوطن 8 مارس عام

مواد متعلقة

محسن جلال: التسعير العادل للجنيه يهدف لضبط الأسواق والقضاء على السوق السوداء

برلمانى: التسعير العادل للجنيه يحد من التضخم ويجذب الاستثمار

"العربي الناصري": قرارات البنك المركزي تدعم الاقتصاد المصري وتجذب الاستثمار

وداعا السوق السوداء.. مكاسب كبرى من صفقة "رأس الحكمة"

"القومى لحقوق الإنسان" يعيد تشكيل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية

حزب المصريين: زيارة رئيس وزراء أرمينيا لمصر تعزز من فرص التعاون الاقتصادى

إطلاق مشروع "نهج شمولى للنمو السكانى وتعزيز الخصائص"

عبدالقوى: فتح منافذ جديدة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة فى المناطق الأكثر احتياجًا

الأكثر قراءة

عاجل| مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

تفاصيل مفاجأة شيكابالا لـ"عبدالله السعيد" فى نهائى كأس مصر

مصرع ضابط فى حادث سير بطريق المنصورية اتجاه ميدان لبنان

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

3 علامات مبكرة لسرطان الثدي لا يجب تجاهلها

أسعار الذهب العالمية تسجل أعلى مستوى فى التاريخ عند 2171 دولارًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة في ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى