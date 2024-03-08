مايا مرسى تهنئ سيدات مصر بيوم المرأة العالمى: المرأة المصرية أيقونة للنجاح والكفاح

وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التهنئة للمرأة المصرية، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمى، الذى يتزامن الاحتفال يوم 8 مارس من كل عام.

التهنئة للمرأة المصرية

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تدوينة لها على صفحتها الرسمية موجهه التهنئة للمرأة المصرية بهذه المناسبة: المرأةُ المصريةُ هى أيقونةٌ للنجاِح والكفاِح وِهَى رمُز القوةِ والمثابرة والتحدِىِ.

أصل حكاية الوطن

وتابعت الدكتورة مايا مرسى: المرأة المصرية أصل حكاية الوطن، والعاشقةُ لترابه، والـُمدافعةُ عنهُ حتى النخاع.. كُّل عاٍم وكُّل امرأٍة مصريٍة عظيمٍة بخٍير.