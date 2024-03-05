عبد القوي: فتح منافذ جديدة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة فى المناطق الأكثر احتياجًا

طلعت عبد القوي يؤكد لمنظمات العمل الأهلى بفتح منافذ جديدة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

عقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤتمرا بعنوان "دور منظمات العمل الأهلى فى التصدى للمشكلة السكانية"، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان نائبًا عن وزير الصحة والسكان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة وممثلين عن وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأوقاف، والمجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للمرأة، ودارة الإفتاء، والكنيسة المصرية وأعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية من جميع محافظات مصر.

وتقدم الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدور الحكيم والشجاع فى التعامل مع الأزمة الفلسطينية وحرصه على دعم الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة.

كما تقدم بالتهنئة للرئيس بمناسبة توقيع العقد بين مصر والإمارات فى إقامة مشروع رأس الحكمة، كما أعلن جميع الحضور شكرهم للرئيس على دعوته للحوار الوطنى بين أطياف المجتمع.

وأكد عبد القوي، خلال كلمته، أن هناك دور كبير لمنظمات العمل الأهلى فى القضية السكانية، وقيام منظمات العمل الأهلى فى فتح منافذ جديدة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا والتوسع فى الندوات واللقاءات للتوعية بالقضية السكانية وزيادة المشروعات التنموية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيًا والتوسع فى فتح فصول لمحو الأمية.

وفى نهاية المؤتمر أعلن الجميع أن عام 2024 عام منظمات العمل الأهلى فى التصدى للمشكلة السكانية.