وداعا السوق السوداء.. مكاسب كبرى من صفقة "رأس الحكمة"

تسهم الصفقة الاستثمارية التي تمت بين مصر وتحالف إماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة، في دفع الاقتصاد المصري وقوته، وضخ العملة الصعبة وتساعد بشكل كبير على نمو الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن الصفقة ستوفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري ما سيخفض من معدل البطالة، إضافة لاستفادة الشركات والمصانع المحلية التي تعمل علي تنفيذ هذا المشروع الضخم.

توفير النقد الأجنبي

وكشف تقرير لمؤسسة "ماعت" أن الصفقة تتضمن رقم ضخم وحلول مثالية، وخاصة أنه مشروع كبير سيحل أزمة كبيرة، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، وفوائده ستعود على الجميع، ستشهد الفترة المقبلة بلا شك تحسن كبير في توفير النقد الأجنبي وهذا يعطي الحكومة القدرة في السيطرة على السوق السوداء للعملة والقضاء عليها بعد توفير العملة الصعبة بالبنوك للمستوردين ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع وخفض تكلفة الإنتاج، خاصة أن سعر صرف العملة بالبنوك منخفض جدا عن السوق السوداء، ما يبشر بخفض أسعار السلع بالسوق الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن الصفقة تعود على مصر بالكثير من الإيجابيات أهمها تحسن وضع الاقتصاد المصري وضبط سعر صرف العملة ويبشر بانخفاض أسعار السلع بالأسواق الفترة المقبلة، وذلك لأن الصفقة هي استثمار أجنبي مباشر يدخل مصر بإجمالي 35 مليار دولار الدفعة الأولى منها 15 مليار دولار خلال أسبوع والثانية 20 مليار دولار بعد شهرين، كما أن مصر سيكون لها حصة من أرباح المشروع تبلغ 35%، وهذا يعود علي مصر بالخير الكبير خاصة وأن الجانب الإماراتي سيضخ نحو 150 مليار دولار لتنمية هذا المشروع الضخم.