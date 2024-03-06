محسن جلال: التسعير العادل للجنيه يهدف لضبط الأسواق والقضاء على السوق السوداء

قال محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، إن قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%- هي قرارات للتسعير العادل للجنيه مما ينعكس على الأسواق بالضبط والقضاء بشكل كامل على السوق السوداء للعملة الأجنبية.

وأشار جلال إلى أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، يقضي على السوق السوداء للدولار، وهذا سينعكس على التضخم، الذي ستراجع تدريجيا، مؤكدا أن قرار هدفه الأول السيطرة على الأسعار على المدى المتوسط، وعلى البنك المركزي القيام بالإجراءات واتخاذ القرارات التي تضمن حماية المواطنين ضد مخاطر التضخم.

كما أشاد محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصرى بموافقة مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأت فى استيراده وزارة التموين بالفعل، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يقضي على أزمة السكر تماما.

وأشار جلال إلى أن موافقة رئيس الوزراء على استيراد السكر ستنعكس على السوق بتوفير السكر بكميات كبيرة فى الأسواق.