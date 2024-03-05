منتدى الخمسين سيدة يطلق مبادرة «Startups Showcase» لتمكين الشركات الناشئة ورائدات الأعمال

أطلق منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا مبادرة"Startups Showcase"ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية 2024 والمنعقدة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان "360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة".

وتهدف المبادرة إلى تعزيز تمكين الشركات الناشئة ورائدات الأعمال في مصر،وأعلنت ريم قابيل مدير خدمات الشباب غير البنكية بالبنك المصري الخليجي "إيجي بنك"، عن تفاصيل العرض والمسابقة، مشيرة إلى أن لجنة التحكيم في المسابقة تضم قيادات نسائية هن هدير شلبي المدير العام لشركة "طلبات"، نجلاء نصير مدير المسؤولية الاجتماعية بشركة "WE"، علا الدجاني عضو مجلس إدارة "Tiye Angels "، بالإضافة إلى ماري تيريز المستشارة الاستثمارية.

وأشارت "قابيل" إلى أن الجائزة المالية للمسابقة تبلغ 100 ألف جنيه، مضيفة أن جميع المشروعات المشاركة فائزة وليس شرطًا الحصول على الجائزة المالية ويكفي وصولهن إلى هذه المرحلة، مع منح جميع المتسابقات شهادات تكريم.

وشملت قائمة المتسابقين كلًا من آية منير المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Seafood Factory"، ودينا غزالي مؤسس مشارك لشركة "BOGO plus"، بجانب أمل زكريا مؤسس شركة "مايسيليوم"؛ وهدير شلبي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Green” Fashion"، بالإضافة إلى منة حمزة؛ مديرة تطوير العلامة التجارية بمجوهرات منة حمزة.

وعقب عرض جميع المتسابقات مشروعاتهن ووفقًا لمناقشات بين أعضاء لجنة التحكيم، أعلنت لجنة التحكيم فوز شركة "مايسيليوم" والتي كشفت أمل زكريا، مؤسس الشركة، عن تفاصيل مشروعها والذي يرتكز على انتقاء تقاوي "المشروم" توفيرا لما يتم تصديره من الأسواق الخارجية بمبالغ طائلة.

وأضافت أن الشركة تستهدف التوسع في السوق المصرية ثم التوغل في الأسواق الخارجية، مؤكدة أن المشروع سيسهم في توفير أموال هائلة بالسوق المصرية.

من جانبها، أشادت الإعلامية دينا عبدالفتاح، رئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، بالمشروعات التي تم عرضها، مطالبة لجنة التحكيم بالإفصاح عن أسباب اختيار الفائز بالجائزة.

فيما أرجعت لجنة التحكيم اختيار المشروع الفائز إلى كون القطاع الزراعي من أهم المجالات في مصر، كما أن المشروع يقلل من تكلفة الاستيراد في مصر، ويضيف فكرا جديدا للقطاع.

وانطلقت أعمال قمة المراة المصرية أمس الأول، تحت شعار «360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة»، بمشاركة حشد نسائي دولي ومحلي موسع، وحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء، إلى جانب ممثلي شباب الجامعات من الطالبات وأصحاب المبادرات التنموية، وذلك بهدف تبني أفضل السياسات التي تعزز الدور المؤثر للمرأة المهنية، وبناء شراكات موسعة لزيادة تأثيرها بجميع المجالات المتصلة بالتنمية المجتمعية والاقتصادية، في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية الهادفة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصاديًا.

وشهدت فعاليات الافتتاح الدكتورة نيفين قباج وزير التضامن الاجتماعى نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، السفيرة سهى الجندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السفير كريستيان برجر، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

وشهدت القمة على مدار اليومين حلقات نقاش تستهدف تعزيز فرص النمو المهني والإرشاد للمرأة، وفعاليات التواصل في الأعمال المتصلة بكل قطاع لتطوير الحياة المهنية والوصول للمناصب العليا، من ريادة الأعمال للقيادة للعلاقات العامة والتمويل والتألق في الحياة المهنية والتخطيط الإستراتيجي ومهارات القيادة، وتعزيز مهارات التواصل للالتحاق بالوظائف المناسبة.

كما استعرضت سبل تعميم الميثاق الأخلاقي لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة في مواقع العمل، وآليات التعاون المقترحة مع مؤسسات الدولة المختلفة لتبني الميثاق وتنفيذه في مجتمعات الأعمال، وكذلك توسيع نطاق العمل به ليشمل المدارس والجامعات، إلى جانب العمل على تقديم ورقة عمل تعزز من خلق روابط قوية للقيادات النسائية في كل قطاع الضمان استدامة أعمال القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.