قمة المرأة المصرية تبحث مسارات السلوك النفسى وتأثيراتها فى الحياة المهنية

في يومها الثانى، عقدت قمة المرأة المصرية 2024 جلسة خاصة بعنوان "تعديلات مسارات السلوك فى بداية الحياة المهنية"، أدارتها الإعلامية دينا عبدالفتاح رئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، وشارك فيها كل من معالى السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسى، ووزيرة الهجرة السابقة، والدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي، والعضو المنتدب لمستشفى "المشفى".

وركزت الجلسة على أهمية بناء الثقة بالنفس وتحويل الأزمات إلى فرص والتخلص من بعض العادات الخاطئة والأمراض النفسية التى تؤثر بالسلب على النجاح فى الحياة العملية.

التخلص فورًا من فكرة «الكرب» والاستمتاع بأعمالنا فى حياتنا اليومية

وفى كلمته، قال الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي، والعضو المنتدب لمستشفي المشفي، إن 40 لـ50٪ من البشر يعانون الاكتئاب خلال فترة ما من حياتهم، مشيرًا إلى أن أغلى شيء في حياة الإنسان بشكل عام هو النفس والوقت، داعيًا إلى الاستمتاع بكل دقيقة فى الحياة وبالأعمال التى يؤديها الشخص مع عدم الانخراط فى أى تصرفات أو وظائف تكون سببا فى التوتر أو الاكتئاب.

وأشار إلى أن العلاج النفسي رحلة طويلة تحتاج لصبر، وتكاتف من جميع أفراد الأسرة الذين تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، مؤكدًا ضرورة توفير سبل معالجة المرضى النفسيين عن طريق أطباء ومعالجين متخصصين في المجالات ذات الصلة وتوفير خدمات تأهيل المريض النفسي وتعزيز دمجه في المجتمع.

ولفت إلى أن "الكرب" هو الحدث الذي يصادف الإنسان في حياته، إذ إنه له العديد من الأمثلة كـ: شكل الجسم والوجه، اللبس، متطلبات العمل، الخوف من الفشل وغيرها.

فيما أعربت نبيلة مكرم، مؤسسة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي ووزيرة الهجرة سابقًا، عن سعادتها بمشاركتها في منتدى الخمسين الذي يلقي الضوء على التطور والتمكين التي استطاعت المرأة الحصول عليه رغم التحديات التي تواجهها.

تمكين المرأة

أضافت، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، أن طريق تمكين المرأة له الكثير من الجوانب ويواجه بعض التحديات وهي ما نجحت المرأة في حلها من خلال ثقتها في نفسها وقدرتها على المواجهة.

وتابعت قائلة: "مصر حققت تطورا كبيرا في ملف المرأة وتمكينها، فعلى سبيل المثال نجد المرأة هي أول من يقف على صناديق الاقتراع في الانتخابات، كذلك يجب أن تستغل السيدات الفرصة التي تعطيها الدولة لها من تطور في الخدمات والمناصب" مردفةً: "يجب أن يكون هناك تقدير للذات من جانب المرأة، من أجل أن تستطيع إكمال حياتها وتحدياتها".

وقالت الوزيرة السابقة إن لدينا الكثير من القيم في حياتنا من صبر وصداقة وحتى الابتلاء داخله خير، موضحة أن هناك دورا للإيمان عند وقوع البلاء لذلك يجب على الإنسان عند حد الانهيار والحزن أن يقوم بتحويل المحنة الى منحة، ومن خلال تجربتي الشخصية قمت بتأسيس مؤسسة الدعم النفسي لتقديم الدعم النفسي لمن يحتاجونه.

واختتمت: "أوجه رسالتي للمرأة التي يجب أن تعرف قيمتها التي تتمثل في شخصيتها وإيمانها ومحبتها للآخرين، فيجب أن تحقق ذاتها ولا تنسى كذلك دور الرجل حتى نعيش في حياة أفضل".

وانطلقت أعمال قمة المراة المصرية أمس الأحد، تحت شعار «360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة»، بمشاركة حشد نسائي دولي ومحلي موسع، وحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء، إلى جانب ممثلي شباب الجامعات من الطالبات وأصحاب المبادرات التنموية، وذلك بهدف تبني أفضل السياسات التي تعزز الدور المؤثر للمرأة المهنية، وبناء شراكات موسعة لزيادة تأثيرها بجميع المجالات المتصلة بالتنمية المجتمعية والاقتصادية، في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية الهادفة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصاديًا.

وشهدت فعاليات الافتتاح الدكتورة نيفين قباج وزير التضامن الاجتماعى نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والسفيرة سهى الجندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير كريستيان برجر، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

وتتضمن القمة العديد من الفعاليات التي تستعرض التجارب الملهمة في التوازن بين الجنسين للحكومة والقطاع الخاص، واستعراض فرص تعزيز الدور المستقبلي للمرأة المهنية عبر اندماج القيادات النسائية مع الأجيال الجديدة الممثلين في القمة من شباب الجامعات والخريجات الجدد للتعريف بالقيمة والرؤى وفرص التواصل وكيفية صناعة تجاربهم الخاصة، في ظل ظروف دولية وإقليمية يصاحبها صراعات جيوسياسية وركود اقتصادي، تحتاج إلى صوت المرأة المصرية كقوة ناعمة قادرة على صناعة تجربتها والتأثير في محيطها المحلي والإقليمي.

وتشهد القمة على مدار اليومين حلقات نقاش تستهدف تعزيز فرص النمو المهني والإرشاد للمرأة، وفعاليات التواصل في الأعمال المتصلة بكل قطاع لتطوير الحياة المهنية والوصول للمناصب العليا، من ريادة الأعمال للقيادة للعلاقات العامة والتمويل والتألق في الحياة المهنية والتخطيط الإستراتيجي ومهارات القيادة، وتعزيز مهارات التواصل للالتحاق بالوظائف المناسبة.

كما تستعرض سبل تعميم الميثاق الأخلاقي لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة في مواقع العمل، وآليات التعاون المقترحة مع مؤسسات الدولة المختلفة لتبني الميثاق وتنفيذه في مجتمعات الأعمال، وكذلك توسيع نطاق العمل به ليشمل المدارس والجامعات، إلى جانب العمل على تقديم ورقة عمل تعزز من خلق روابط قوية للقيادات النسائية في كل قطاع الضمان استدامة أعمال القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

