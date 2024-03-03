تنظيم 5 برامج تدريبية خلال النسخة الثالثة لـ"قمة المرأة المصرية"

شهدت قمة المرأة المصرية فى نسختها الثالثة التى انطلقت صباح اليوم الأحد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تنظيم عدد كبير من الجلسات التفاعلية والبرامج التدريبية والتأهيلية، قدمها نخبة من المدربين والخبراء لطرح آفاق جديدة لتنمية القدرات التنافسية للطلاب وحديثي التخرج وإعدادهم للحياة العملية.

وخلال الجلسة الأولى برعاية منصة Career 180، قدمت المدربة لبنى خالد، شرحًا توضيحيًا لكيفية إدارة الذات واستثمار الوقت وتحقيق التوازن بين الالتزامات وتحقيق الأهداف عن طريق العمل الحر " فري لانسر".

وفى الجلسة الثانية برعاية الاتحاد الأوروبى، شرحت فاطمة الدمرداش، مدربة الأعمال ومدربة التوجيه الوظيفي، بشركة جو بارتنرز «أساسيات كتابة سيرة ذاتية تتناسب مع متطلبات سوق العمل» مع تقديم عدد من النصائح المهمة حول كيفية صياغة سيرة ذاتية بشكل احترافي لتعزيز المنافسة على اقتناص الفرص المتاحة بسوق العمل.

فيما استعرضت بسمة غانم مدير الشمول المالي ببرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بخطوات بسيطة كيفية وضع ميزانية شخصية مالية، مع تقديم نظرة عامة على المنتجات والخدمات المالية التي يمكن أن تسهم في تسهيل الأمور المالية الشخصية والتعامل مع الطوارئ المالية بقوة ومرونة.

وسلطت مينا مراد، كبير مسؤولي الاتصالات في مؤسسة التعليم من أجل التوظيف - مصر، فى الجلسة الرابعة، الضوء حول الذكاء الاصطناعي ودوره فى فتح الأبواب أمام الابتكار والنمو والثورة التى أحدثها فى مختلف الصناعات.

وركزت الجلسة الخامسة والتى قدمها محمد شهاب الدين، الرئيس التنفيذي لشركة RESOLVE Consulting، على «آسس التفاوض» مع طرح رؤى وإستراتيجيات قوية وفعالة للتفاوض الناجح لاقتناص الفرص والتغلب على التحديات التى تواجه الشباب فى رحلة العمل سواء الخاص أو داخل المؤسسات المختلفة.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية صباح اليوم الأحد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، وتستمر فعالياتها لمدة يومين.

وشهد فعاليات الافتتاح الدكتورة نيفين قباج وزير التضامن الاجتماعى نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والسفيرة سهى الجندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير كريستيان برجر، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

تأتي القمة تزامنًا مع شهر المرأة الذى تحتفل فيه جميع دول العالم باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، واحتفال الدولة المصرية فى الشهر نفسه بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس.

وتنطلق القمة هذا العام تحت عنوان "360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة"، وتستهدف دعم مخططات التمكين وتطوير برامج التدريب والتأهيل للمرأة العاملة والمرأة حديثة التخرج من أجل بناء جيل نسائى مهنى متطور يواكب متغيرات العصر وتحدياته المختلفة، إضافة إلى تحسين القدرات القيادية للمرأة المهنية وتقوية مساهماتها في قطاعات الأعمال.

وتشهد القمة إطلاق «ملتقى التوظيف الأول- تمكين المرأة لتمكين مصر»، كذلك تدشين النسخة الأولى من معرض «نساء مصر العظيمات» والذي يوثق رحلة نهضة المرأة المصرية على مر العصور.

وتتضمن الفعاليات عددا كبيرا من ورش العمل وبرامج التدريب التفاعلى للخريجات وطلاب الجامعات لتأهيل الاندماج بسوق العمل ومواكبة المتطلبات اللازمة لبناء كودار قادرة على التأقلم مع متطلبات العصر ومتغيراته.

كما يشارك في القمة كل من سفير السويد هو كان إيمسجورد، وسفيرة قبرص بولي إيوانو، وسفيرة إستونيا بالقاهرة إنجريد أمر، وسفيرة رومانيا أوليفيا توديريان، وسفيرة أيرلندا نولا أوبرين، وسفير جمهورية لاتفيا أندريس رزانس، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات إلى جانب مشاركة أكثر من 300 قيادة نسائية يمثلن قطاعات مهنية عديدة كالقطاعات المالية والاقتصادية أيضا والرياضية والفنية والثقافية والإعلامية وريادة الأعمال وغيرها من التخصصات المهنية التي برعت فيها المرأة.

وتتضمن القمة العديد من الفعاليات التي تستعرض التجارب الملهمة في التوازن بين الجنسين للحكومة والقطاع الخاص، واستعراض فرص تعزيز الدور المستقبلي للمرأة المهنية عبر اندماج القيادات النسائية مع الأجيال الجديدة الممثلين في القمة من شباب الجامعات والخريجات الجدد للتعريف بالقيمة والرؤى وفرص التواصل وكيفية صناعة تجاربهم الخاصة، في ظل ظروف دولية وإقليمية يصاحبها صراعات جيوسياسية وركود اقتصادي، تحتاج إلى صوت المرأة المصرية كقوة ناعمة قادرة على صناعة تجربتها والتأثير في محيطها المحلي والإقليمي.

وتشهد القمة حلقات نقاش تستهدف تعزيز فرص النمو المهني والإرشاد للمرأة، وفعاليات التواصل في الأعمال المتصلة بكل قطاع لتطوير الحياة المهنية والوصول للمناصب العليا، من ريادة الأعمال للقيادة للعلاقات العامة والتمويل والتألق في الحياة المهنية والتخطيط الإستراتيجي ومهارات القيادة، وتعزيز مهارات التواصل للالتحاق بالوظائف المناسبة.

وتستعرض القمة، سبل تعميم الميثاق الأخلاقي لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة في مواقع العمل»، وآليات التعاون المقترحة مع مؤسسات الدولة المختلفة لتبني الميثاق وتنفيذه في مجتمعات الأعمال، وكذلك توسيع نطاق العمل به ليشمل المدارس والجامعات، إلى جانب العمل على تقديم ورقة عمل تعزز من خلق روابط قوية للقيادات النسائية في كل قطاع الضمان استدامة أعمال القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة