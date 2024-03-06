الأربعاء 06 مارس 2024
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سياسي

"القومى لحقوق الإنسان" يعيد تشكيل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية

الدكتورة مشيرة خطاب
الدكتورة مشيرة خطاب

أصدرت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية - المنبثقة عن لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس والتي ترأسها الأستاذة سميرة لوقا.

ويقيم المجلس القومي لحقوق الإنسان تقييما  للأعمال الدرامية الرمضانية المتميزة فنيًا والتي تناقش قضايا لصيقة الصلة بحقوق الإنسان، حيث تقوم الجنة المتخصصة باختيار أفضل الأعمال التي عُرضت خلال الشهر الكريم، والتي تحوي في سياقها الدرامي قيمًا ومبادئ تُسهم في رفع الوعي بمبادئ حقوق الإنسان.

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ثقافة حقوق الإنسان

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن نشاط لجنة الدراما من أهم أنشطة خطة عمل المجلس، وأن استخدام الدراما لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية، لما لها من بعد ثقافي ولما للدراما المصرية من أهمية، فهى القوى الناعمة لمصر في ظل عالم السماوات المفتوحة.

وذكر السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس تاريخ لجنة الدراما بالمجلس ومراحل عملها منذ عام 2011 حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا بد من استخدام معايير حقوق الإنسان أثناء مشاهدة الأعمال الدرامية، واختمم أن رمضان هذا العام يأتي في ظل انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في فلسطين.

وأشار السفير فهى فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن هناك زخمًا كبيرًا من المسلسلات الرمضانية هذا العام بمواضيع وأفكار مختلفة من المؤكد سيكون لها تأثير في المجتمع لذا ستكون مهمة لجنة تحكيم الدرما الرمضانية شاقة ومهمة.

وأضاف عزت إبراهيم عضو المجلس وعضو لجنة الحقوق الثقافية، أنه لا بد من وجود تقرير سنوي للدراما المصرية وأيضًا تكوين فريق لعمل مرصد دائم للدراما المصرية طوال العام.

كما أكدت الأستاذة سميرة لوقا رئيسة لجنة الحقوق الثقافية وعضو المجلس، ضرورة الاهتمام والتدقيق بمشاهدة الأعمال هذا العام، وذلك استكمالًا لعمل اللجنة في الأعوام السابقة، كما رحبت بأعضاء لجنة الدراما خلال عام 2024.

وتضم اللجنة كلا من: الناقد الفني طارق الشناوي، والأب بطرس دنيال رئيس المركز الكاسوليكى للسينما، والإعلامي عمرو خفاجي، والناقد الأدبي سيد محمود، والناقد الفني أندرو محسن، والكاتبة الصحفية أمينة خيرى، والكاتبة الصحفية داليا شمس.

وسيتم توزيع جوائز المسلسلات الفائزة في حفل يقيمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد نهاية شهر رمضان.

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