الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

«الدستور» تُطلق منصة خاصة للدراما الرمضانية

منصة خاصة للدراما
منصة خاصة للدراما الرمضانية

دشنت مؤسسة «الدستور» منصة خاصة للدراما الرمضانية، على الموقع الإلكترونى والإصدارات الرقمية للمؤسسة، إلى جانب الجريدة الورقية.

وتقدم منصة الدراما، التى روعى فى تصميمها أن تكون جذابة ومرنة فى طريقة العرض والمضمون، متابعة لحظية وتحليلية وملخصات وبرامج وكواليس لأكثر من 20 مسلسلًا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتنافس هذا العام عدد من كبار النجوم بأعمال مختلفة، تتنوع بين التشويق والأكشن والكوميديا والدراما الصعيدية، وتجمع أهم نجوم الدراما من مختلف الأجيال، سواء الكبار أو الشباب، عبر موضوعات مختلفة ومتنوعة، لإرضاء كل أذواق الجمهور.

وتتنوع المسلسلات الـ٢٠ التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى موسم رمضان المقبل، بين ٩ مسلسلات من ٣٠ حلقة، و١١ من ١٥ حلقة، وذلك عبر شاشاتها المختلفة، إلى جانب منصة «Watch it».

watch it الدستور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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