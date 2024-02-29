"الدستور" تطلق موقعًا إلكترونيًا لإصدارها الثقافي "حرف"

بعد نجاح "حرف" الإصدار الثقافي الرقمي الذي أطلقته مؤسسة "الدستور" منذ شهرين، في تحقيق حالة من الزخم بين دوائر المهتمين بالشأن الثقافي العربي، أطلقت المؤسسة، موقعًا إلكترونيًا يضم المواد المنشورة في الإصدار الرقمي، ويمنح فضاء واسعًا للأصوات الإبداعية من مختلف المحافظات المصرية وللكتابات النقدية والفكرية من الدول العربية المختلفة.

تتطلع "حرف" عبر إصدارها الرقمي وموقعها الإلكتروني إلى سد الفجوة التي يُعاني منها المشهد الثقافي العربي عمومًا والمصري خصوصًا من قلة الاهتمام بما يستجد على الساحة الثقافية على شتى المستويات الإبداعية والنقدية، وتطمح لأن تكون صوتًا للمثقفين من مختلف الدول وأن تواصل دورها في المساءلة الثقافية لما هو مسكوت عنه، وفي إطلاع القارئ على المستجدات الثقافية على مستوى العالم.

وتعد "حرف" أول جريدة ثقافية شاملة تصدر بشكل إلكتروني، في الأربعاء من كل أسبوع، وتتاح مجانًا على موقع “الدستور” الإلكتروني وكذلك على موقع "حرف"، مع فتحها الباب لمشاركات المبدعين من مصر وخارجها.

وفي تقديمه للإصدار الجديد، قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور والمحرر العام لـ"حرف"، إن هذا المنتج الثقافي يحاول أن يواكب الوضع الراهن الذي آلت فيه أسعار الورق إلى أسعار جنونية، ومن ثم تسعى "حرف" لأن تأخذ من الصحافة الورقية شكلها وتبويبها ورصانة الكتابة فيها، ولكن بدون الاعتماد على الورق في الوصول إلى القراء، موضحًا نضع بين أيديكم جريدة ثقافية، تحمل من سمات الصحف الورقة كل شئ، إلا شيئا واحدا وهو طباعتها على الورق، الذي بدأ هو الآخر رحلة جنون في أسعاره وتوفره والإقبال عليه.

للدخول على موقع حرف اضغط هنا