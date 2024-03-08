الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

فريدة الزمر عن تكريمها باحتفالية المرأة: استكمالًا لمسيرة ناجحة بدأت من السبعينيات

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي تكرم الإعلامية فريدة الزمر

قالت الإعلامية  فريدة الزمر، إن اكثر ما أسعدها في تكريم السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، هو أنها كانت ملمة بكل تفاصيل حياتي الإعلامية الطويلة.

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وحول تكريمها ضمن تكريم السيدة انتصار السيسي، لعدد من النساء الملهمات في مصر قالت الإعلامية فريدة الزمر لـ"الدستور"، "سعيدة وممتنة للغاية، حتى أن الجمهور صفق لي وقت التكريم وقمت بالاستئذان من سيادتها لتحيته لتقول لي انظري كيف يقوم الموجودون بالقاعة بالتصفيق الشديد لكي، وهذا اسعدني كثيرًا".

 

استكمال لمسيرة ناجحة

وأشارت فريدة، أن التكريم هو استكمال لمسيرة ناجحة بالنسبة لي منذ 1972 الى وقتنا الحالي، لافتة إلى إن السيدة انتصار امرأة جميلة الروح والقلب.

وعن رأيها في جيل المذيعات الحالي قالت:"ان المذيعة ربنا كتب لها نصيب ان تظهر أمام الشاشة، فلا بد ان تكون مذيعة مثقفة وواعية لكل الأحداث المحيطة بها، وأن تكون ملمة بكل التفاصيل الحياتية، ولا بد أن تناقش الناس لترفع مستوى الثقافة، ولا بد أن يستكمل الجيل الحالي ما قدمه الجيل الأقدم من نجاحات في عالم الإعلام".

واختتمت :"القادم سيكون أفضل على مصر، لأنها تحاول طوال الوقت أن تظهر شكل الهوية المصرية بتفاصيلها التي عايشناها قديمًا، وأعتقد أن المقبل أفضل كثيرًا وأنا أتصور ذلك بقراءتي للمشهد الحالي على كل المستويات.

الاعلامية فريدة الزمر فريدة الزمر فريدة الزمر وتكريمها تكريم فريدة الزمر تكريم الاعلامية فريدة الزمر

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