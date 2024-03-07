لطيفة تطلق دعاء "أمى" على يوتيوب: عوائده لأفعال الخير

أطلقت المطربة التونسية لطيفة دعاءً جديدًا إهداءً لروح والدتها، بالتزامن مع شهر رمضان.

وطرحت لطيفة الدعاء عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ويحمل الدعاء اسم "أمي".

الدعاء الجديد الذي أطلقته لطيفة بعنوان "أمي" من كلمات كريم حكيم، وألحان وتوزيع خالد فتوح.

وتقول لطيفة في تصريحات صحفية، فور سماعي للكلمات لمستني بصورة كبيرة وبكيت بشدة، وقررت أن أغنية بصوتي، مضيفة أنها قررت أن تكون عوائد الديجيتال من الدعاء عبر كل وسائل البث صدقة جارية وتخصص لفعل الخير.

وتصدرت لطيفة ترند “فيسبوك” خلال الساعات القليلة الماضية، فور إعلانها عن طرح دعاء "أمي"، إذ ينتظر جمهورها في الوطن العربي عودتها بشغف كبير.

وتعاود لطيفة نشاطها الفني بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، بسبب مرض والدتها، ثم وفاتها، إضافة إلى أحداث غزة، إذ تستعد لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة التي انتهت من تسجيلها بالفعل قبل وفاة والدتها، لكنها أجلت طرحها خلال هذه المدة.

وتقول لطيفة في تصريحات صحفية: "فور سماعي للكلمات لمستني بصورة كبيرة، وبكيت بشدة، وقررت أن أغنيه بصوتي، مضيفة أنها قررت أن تكون عوائد الديجيتال من الدعاء عبر كافة وسائل البث صدقة جارية وتخصص لفعل الخير.وتقول لطيفة في تصريحات صحفية، فور سماعي للكلمات لمستني بصورة كبيرة، وبكيت بشدة، وقررت أن أغنيه بصوتي، مضيفة أنها قررت أن تكون عوائد الديجيتال من الدعاء عبر كافة وسائل البث صدقة جارية وتخصص لفعل الخير. وتقول لطيفة في تصريحات صحفية، فور سماعي للكلمات لمستني بصورة كبيرة، وبكيت بشدة، وقررت أن أغنيه بصوتي، مضيفة أنها قررت أن تكون عوائد الديجيتال من الدعاء عبر كافة وسائل البث صدقة جارية وتخصص لفعل الخير.