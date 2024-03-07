الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الحكاية فيها هي" برنامج عن دور المرأة في حياة الرجل على الراديو 9090

9090
9090

تقدم إذاعة الراديو 9090 خلال شهر رمضان المبارك برنامج "الحكاية فيها هي" من تقديم الإعلامية شيماء حافظ.

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يركز البرنامج على استضافة شخصيات عامة من الرجال من مختلف المجالات، مثل الفنانين والصحفيين والكتاب، للحديث عن دور النساء في حياتهم وتأثيرهن على مسيرتهم المهنية والشخصية.

تفاصيل البرنامج الجديد

يهدف البرنامج إلى إبراز أهمية دور المرأة في حياة الرجل، سواء كأم أو زوجة أو أخت أو ابنة، وتأثيرها على قراراته واختياراته، ودعمها له في تحقيق أهدافه وطموحاته، كما يسعى البرنامج إلى كسر بعض الصور النمطية عن دور المرأة في المجتمع، وتغيير بعض الأفكار السلبية تجاهها.

تقدم الإعلامية عبير بسيوني، برنامج "مايفوتكش" على الراديو 9090، طوال أيام شهر رمضان المبارك.

يهدف البرنامج إلى إرشاد المستمعين إلى أهم الأعمال الدرامية والبرامجية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان، وذلك من خلال تحليل وتقييم هذه الأعمال، ومناقشة مواضيعها، وتسليط الضوء على طاقم العمل، ونبذة عن قصة كل عمل.

تفاصيل الحكاية فيها هي

يذاع البرنامج "الحكاية فيها هي" في تمام الساعة 3:40 عصرًا، ويعاد الساعة 8:40 مساءً، على الراديو 9090.

يطل راديو 9090 على مستمعيه في رمضان 2024 بشكل جديد وحملة دعائية ضخمة تغزو شوارع القاهرة، تعكس تنوع محتواه الثري وخريطته البرامجية المميزة التي تلبي جميع الأذواق.

ويحرص 9090 دائمًا على تقديم محتوى إبداعي يثري الساحة الإذاعية ويسعد المستمعين خلال الشهر الكريم، ويواصل هذا العام مسيرته بتقديم باقة متنوعة من البرامج الدينية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى المسلسلات الإذاعية المميزة والحصرية.

الراديو 9090 إذاعة الراديو 9090 الخريطة البرامجية الجديدة لـ الراديو 9090 الخريطة البرامجية الجديدة لـ الراديو 9090 في 2024 الإذاعية المميزة والحصرية

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