مسلسلات رمضان 2024| يبدأ الاثنين.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1

تلتقي الفنانة دينا الشربيني بجمهورها خلال موسم رمضان المقبل 2024، وذلك للعام الثاني تواليا بمسلسلها الشهير “كامل العدد +1”، وهو العمل المنتظر أن يستكمل رحلتها المنطلقة من العام الماضي.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1

الموعد النهائي لعرض مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، من المتوقع أن يعرض مسلسل كامل العدد حصريا على قنوات ON الفضائية، مع بداية شهر رمضان يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، على أن تعلن الشركة المنتجة مواعيد عرض المسلسل رسميًا خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل كامل العدد +1 حصريا على قنوات ON الفضائية، مع بداية شهر رمضان يوم الإثنين.

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة.

وفي الجزء الثاني استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبًا من المشاهدين وأن شخصياته حقيقية.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

وحقق المسلسل في نسخته السابقة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بصناع العمل، وبالحكاية التي اقتربت من الكثير مما يحدث في البيوت المصرية، وأعادتهم لواحد من أنجح الأفلام المصرية التي مازال الجمهور يحب مشاهدتها، وهو فيلم "عالم عيال عيال" بطولة النجمين رشدي أباظة وسميرة أحمد، وهو الفيلم الذي حرص صناع العمل على تقديم التحية لكل من شاركوا فيه، خاصة مع اقتراب ملامح القصتين.