الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| يبدأ الاثنين.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1

كامل العدد
كامل العدد

تلتقي الفنانة دينا الشربيني بجمهورها خلال موسم رمضان المقبل 2024، وذلك للعام الثاني تواليا بمسلسلها الشهير “كامل العدد +1”، وهو العمل المنتظر أن يستكمل رحلتها المنطلقة من العام الماضي.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1

الموعد النهائي لعرض مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، من المتوقع أن يعرض مسلسل كامل العدد حصريا على قنوات ON الفضائية، مع بداية شهر رمضان يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، على أن تعلن الشركة المنتجة مواعيد عرض المسلسل رسميًا خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل كامل العدد +1 حصريا على قنوات ON الفضائية، مع بداية شهر رمضان يوم الإثنين.

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة.

وفي الجزء الثاني استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبًا من المشاهدين وأن شخصياته حقيقية.

الموعد النهائي لعرض مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض كامل العدد +1 وأبرز أحداثه

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل كامل العدد +1 الجزء الثاني

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1

أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

وحقق المسلسل في نسخته السابقة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بصناع العمل، وبالحكاية التي اقتربت من الكثير مما يحدث في البيوت المصرية، وأعادتهم لواحد من أنجح الأفلام المصرية التي مازال الجمهور يحب مشاهدتها، وهو فيلم "عالم عيال عيال" بطولة النجمين رشدي أباظة وسميرة أحمد، وهو الفيلم الذي حرص صناع العمل على تقديم التحية لكل من شاركوا فيه، خاصة مع اقتراب ملامح القصتين.

كامل العدد 2 موعد عرض مسلسل كامل العدد 2 موعد اعادة مسلسل كامل العدد 2 قصة مسلسل كامل العدد 2 ابطال مسلسل كامل العدد 2 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل دينا الشربيني دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة دينا الشربيني شريف سلامة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ مسلسل كامل العدد 1

مواد متعلقة

عرض فيلم "الرؤيا" بنادب السينما المستقلة.. السبت المقبل

طرح البوستر الدعائى لفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وعرضه بعيد الأضحى

الفنان أحمد العيسوى يخضع لعملية جراحية خطيرة

"واتش أت" تروج لشخصية ياسر جلال ببوستر جديد من مسلسل جودر

كوميديا ودراما ورومانسية.. البرومو الدعائى لمسلسل "وبقينا اتنين" (فيديو)

مسلسل إمبراطورية ميم .. طرح بوستر جديد يجمع خالد النبوي ونجله

دراما رمضان 2024| سوزان نجم الدين: انتظروني في شخصية ألينار بـ"الحشاشين"

مواهب الأوبرا تُبدع فى أغانى عيد الأم وباليه كسارة البندق

الأكثر قراءة

زوج يذبح زوجته في الشارع بالبحيرة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

عطل فنى يضرب فيسبوك

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

1.6 مليار جنيه القيمة التسويقية للأهلى والزمالك قبل قمة نهائى الكأس

تراجع.. أسعار البيض اليوم الخميس 7- 3- 2024 في الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلي

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة