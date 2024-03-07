الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار وأبرز أحداثه

آسر ياسين
آسر ياسين

ينتظر النجم آسر ياسين انطلاق عرض مسلسله الجديد “بدون سابق إنذار”، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث يمكث في اللوكيشانات المختلفة لتصوير عمله الجديد.

موعد عرض مسلسل "بدون سابق إنذار"

 يعرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان آسر ياسين  خلال النصف الثاني من شهر رمضان، حيث يتكون من 15 حلقة، ومن المرجح أن يتم عرضه عقب آذان المغرب بعد حوالي العاشرة مساءً كما يعرض على منصة واتش ات قبل هذا الموعد.

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قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

أعلنت قناة DMC، عن عرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد خلال شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصرى، خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حول مهندس يدعى مروان الألفى والذي يُجسد دوره الفنان آسر ياسين، وزوجته “ليلى” والتي تُجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، ويظهرا من خلال المسلسل أنهما زوجين ينتظران مولودهما الأول، ويضطرا إلى أن تلد الزوجة في مستشفى حكومي ثم تنتقل  أحداث المسلسل وتتطور.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما  يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

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أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق انذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee، ويعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024.

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