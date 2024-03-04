الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

تشهد الشاشات المصرية على مدارالموسم الرمضاني المقبل رمضان 2024، مجموعة كبيرة من المسلسلات التي ينتظرها البيت المصري ما بين تاريخية واجتماعية وكوميدية وكرتونية بشكل تثقيفي للأطفال، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مختلف وسط عدد كبير من نجوم الفن، ومنها مسلسل بدون سابق إنذار على شاشات الشركة المتحدة كما أعتدنا كل عام.

مسلسل بدون سابق إنذار 

 وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر منفرد للفنان آسر ياسين الذي يلعب بطولة مسلسل بدون سابق إنذار وتشاركه الفنانة عائشة بن أحمد، لتخوض به سباق دراما رمضان 2024، والمكون من 15 حلقة فقط، ويشارك به عدد كبير من نجوم الفن.

مسلسلات رمضان 2024.. بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

مسلسلات رمضان 2024.. المتحدة تروج لمسلسل "بدون سابق إنذار" لـ آسر ياسين

موعد مسلسل بدون سابق إنذار

 يعرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان أسر ياسين  خلال النصف الثاني من شهر رمضان، حيث يتكون من 15 حلقة.

قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

 يعرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc، ويعاد على قناة dmc drama بجانب منصة واتش الرقمية.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار 

يجسد الفنان أسر بدور شخصية مهندس، والذى يصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue.

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مسلسلات رمضان 2024.. بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

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