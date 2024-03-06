الراديو 9090 يقدم "مايفوتكش".. دليل أعمال المتحدة في رمضان 2024

تقدم الإعلامية عبير بسيوني، برنامج "مايفوتكش" على الراديو 9090، طوال أيام شهر رمضان المبارك.

يهدف البرنامج إلى إرشاد المستمعين إلى أهم الأعمال الدرامية والبرامجية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان، وذلك من خلال تحليل وتقييم هذه الأعمال، ومناقشة مواضيعها، وتسليط الضوء على طاقم العمل، ونبذة عن قصة كل عمل.

يمنح البرنامج المستمعين فرصة مميزة للتعرف على جميع الأعمال التي تقدمها المتحدة في رمضان، واختيار ما يناسب أذواقهم.

يذاع "مايفوتكش" يوميا على الراديو 9090 في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، ويعاد في العاشرة والربع صباحًا.

الخريطة البرامجية للراديو 9090

وتضم الخريطة البرامجية للراديو مجموعة من البرامج المتنوعة، منها:

• برامج صباحية:

"صباحك ومطرحك": تقديم فادي إبراهيم وسالي سعيد، من الأحد إلى الخميس، الساعة 9 إلى 11 صباحا، على الهواء مباشرة، "فطارك مصري": مع الشيف حسن حسونة، في تمام الساعة 12:40 ظهرا.

• برامج ثقافية ودينية:

"مكسرات لميس": مع الدكتورة لميس جابر، في تمام الساعة 1 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 صباحا، "الظرفاء": تقدمه الإعلامية بسنت بكر، في تمام الساعة 1:10 ظهرا، ويعاد في 7:50 مساء، "لحظة صفا": من تقديم الدكتور أسامة الأزهري، في تمام 1:30 ظهرا، ويعاد في الساعة 2 صباحا، "كلام محترم" للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، يبث 3:30 عصرا، ويعاد الساعة 7:40 مساء، "مع آيات الله" تقديم مي إيهاب ومها مصطفى، في تمام الساعة 4:30 عصرا، ويعاد 12:30 ظهر اليوم التالي، "كلم ربنا" للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب، في تمام الساعة 5:30 مساء، ويعاد 12 ظهر اليوم التالي.

• برامج ترفيهية:

فزورة "اعرف مين" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، يذاع الساعة 5 عصرا، "عندما يحكي شهريار" تقديم رامي الحلواني وإيمان مختار، في تمام الساعة 2:30 ظهرا، ويعاد في تمام الساعة 7:30 مساء، "عربيتك في رمضان": مع معتز عاطف، في الساعة 1:20 ظهرا، والإعادة 12:50 صباحا، "حلي ودنك": الموسم الـ11 للإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الساعة 9 مساء من الأحد إلى الخميس في رمضان، ولمدة ساعة على الهواء مباشرة، "مايفوتكش": تقديم الإعلامية عبير بسيوني، يعرض يوميا في تمام الساعة 10:15 مساء، ويعاد في 10:15 صباحا، "عمارة الحاج رمضان" تقديم الإعلامي أحمد يونس، الساعة 2:40 عصرا، ويعاد 8:10 مساء.