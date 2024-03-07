"واتش ات" تروج لمسلسل الأنيميشن "سر المسجد" بصور جديدة

روجت منصة "واتش ات" لأحدث أعمالها في شهر رمضان 2024 ويحمل اسم “سر المسجد”، والمنتظر عرضه على منصتها، بجانب عدد كبير من الأعمال المختلفة التي تنتمي لأعمال الأنيميشن.

“واتش ات” تروج لمسلسل سر المسجد

ونشرت المنصة عدة صور من المسلسل عبر حسابها بموقع فيسبوك، وعلقت عليها وقالت: "قصص وحكايات مفيدة للأطفال هيستمتعوا بيها طول شهر رمضان انتظروا مسلسل الأنيميشن سر المسجد على WATCHIT".

الحياة تعرض مسلسل سر المسجد

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل الأطفال "سر المسجد" عبر شاشة قناة الحياة في رمضان 2024.

وكانت منصة watch it طرحت البوسترات الدعائية لمسلسل الأنيميشن "سر المسجد"، المقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التي ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها.

تفاصيل مسلسل الأنيميشن “يحيى وكنوز” في رمضان المقبل على "دي إم سي"

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد طرحت البرومو الدعائي للموسم الثالث من مسلسل الأطفال “يحيى وكنوز” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وكشف البرومو الدعائي لمسلسل الأطفال “يحيى وكنوز” عن تفاصيل مهمة من الموسم الثالث للعمل والذي ينطلق عرض أولى حلقاته أول أيام شهر رمضان على شاشات قنوات الشركة المتحدة بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

وعلقت قناة dmc على برومو مسلسل يحيى وكنوز الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023: “انتظروا مغامرات يحيى وكنوز في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة، دراما المتحدة”.

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز حول مغامرات يحيى وكنوز في أرض الحكايات، حيث يكشف الموسم الثالث عن تأثير التكنولوجيا ودورها المؤثر في مختلف المجالات.

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