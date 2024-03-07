يمنى طولان تخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى فى "حق عرب"

تخوض يمنى طولان تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضى، والذي من المقرر عرضه مع بداية شهر رمضان الكريم على فضائية On.

وتفاجئ يمنى طولان متابعيها خلال رمضان بدور متميز ومختلف في "حق عرب"، وهو عمل ثرى بالدراما الشعبية التشويقية والمليئة بالصراعات والأحداث والجوانب الإنسانية.

أبطال حق عرب

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، يمنى طولان، الطفل منذر مهران، وعدد من المواهب الشابة وهو تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

المسلسل يجمع بين الأكشن والشعبي، من خلال عدة صراعات بين أبطال العمل، إذ يتعرض الفنان أحمد العوضي، لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذه مالك المصنع "رياض الخولي" من حادث تكشفه الأحداث.

ومن المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 "وقفة رمضان"، أو يوم الإثنين 11 مارس 2024 "أول أيام رمضان"، وتعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

تفاصيل أعمال يمنى طولان



وقدمت يمنى طولان طوال مشوارها الإعلامى الممتد لأكثر من 12 عامًا العديد من البرامج أبرزها "اتغير مع يمني"، والذي حاز على جائزه أفضل برنامج لعده اعوام متتالية، حيث قدمت الكثير من البرامج الأخرى.. وفى مرحلة الطفولة قدمت العديد من برامج الأطفال وشاركت في العديد من فوازير عمو فؤاد.

أبرزها "اتغير مع يمني"، الذي حاز على جائزة أفضل برنامج لعدة أعوام متتالية، حيث قدمت الكثير من البرامج الأخرى، وفي مرحلة الطفولة قدمت العديد من برامج الأطفال وشاركت في العديد من فوازير عمو فؤاد.