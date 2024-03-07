مسلسلات رمضان 2024.. سامح عبدالعزيز يدخل بـ"صدفة" غرفة المونتاج

دخل المخرج سامح عبدالعزيز، في أعمال مونتاج ومكساج مسلسل "صدفة" للفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وذلك من أجل تسليم الحلقات الأولى من العمل للقناة العارضة.

وعلمت "الدستور" أن العمل يتبقى له أيام قليلة وينتهي من تصويره بشكل كامل، حيث يقوم سامح بأعمال مونتاج الحلقات التي تم تصويرها، على أن ينتهي تمامًا من التصوير خلال أول أيام شهر رمضان المقبل.

ريهام حجاج تكشف تفاصيل مشاركتها في صدفة

وكانت قد كشفت الفنانة ريهام حجاج عن أحدث أعمالها الفنية، وهو مسلسل صدفة الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، موضحة أنها تلعب دور البطولة في المسلسل الاجتماعي الكوميدي الذي يحمل اسم صدفة، وهو اسم شخصيتها التي تعمل مدرسة تاريخ، وتتعرض لموقف غير متوقع يقلب حياتها رأسًا على عقب.

وأضافت حجاج، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها في المساء مع قصواء المذاع على قناة سي بي سي، أنها تتشارك البطولة مع الفنان خالد الصاوي والنجم عصام السقا، وأنها تتعاون لأول مرة مع المخرج سامح عبدالعزيز، الذي وصفته بالمحترف والمبدع.

شخصية ريهام حجاج في صدفة

وتجسد ريهام حجاج من خلال مسلسل صدفة دور مدرسة تاريخ في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، حول فتاة تدعى صدفة، مدرسة التاريخ التي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر فؤاد مهران وتتوالي الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

ويناقش المسلسل مشاكل الطلاب مع المدرسين داخل المدارس، وطوال المسلسل تحاول صدفة أن تكون صديقة الطلاب من بينهم طالب يدعي "نبيل" توفي والده في سن صغير لتحل "صدفة" محل والده ضمن أحداث المسلسل، ويكون هو أقرب الطلاب لها.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة فانتدج وإشراف عام خالد حجاج.