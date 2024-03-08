الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني يشيد بالإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ طبقا للتوجيهات الرئاسية

السيد شمس
السيد شمس

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، بسرعة تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مؤكدًا أن هذا الأمر يحقق مكاسب متعددة في مقدمتها تحقيق الاستقرار في الأسواق والأسعار، وسيكون له دوره الكبير لتوفير المواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات المصرية وفى مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية.

txt

الصناعات المعدنية: إشراف رئيس الوزراء على الإفراج عن البضائع استكمال للقرارات الإيجابية

txt

يوفر ملايين الدولارات.. مدبولى يستعرض مشروع توسعات مصفاة "ميدور" للتكرير

كما أشاد عضو مجلس النواب بتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمجموعة من الحاويات المتواجدة بميناء الإسكندرية والجاري الإفراج عنها حاليا، والتي تضم العديد من السلع والبضائع مثمنًا تأكيد رئيس الوزراء خلال جولته على أن زيارته لميناء الإسكندرية، تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

فرصة حقيقية للإسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية

واعتبر عضو مجلس النواب في بيان له، أن التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، بمثابة فرصة حقيقية للإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات، خاصة أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.

 الإفراج عن بضائع بـ 12 مليار دولار

وقال شمس الدين أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن يعد نجاحا كبيرا لجهود الحكومة في توفير السلع والمنتجات، وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الإنتاجية والصناعية فى ظل نجاح الدولة خلال الأيام القليلة الماضية فى زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة.


وأكد أن حرص الحكومة على زيادة معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج، خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي سيكون له دوره فى تحقيق الاستقرار في الأسعار، موجهًا التحية والتقدير لجميع أجهزة الدولة على ما حققته من نجاحات كبيرة فى فترة وجيزة فى هذا الملف تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية ومنح الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة
 

مجلس النواب الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الموانئ الصناعات الغذائية

مواد متعلقة

برلمانى: قرارات "المركزى" ضرورية للسيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار

تحرك برلمانى بشأن تثبيت سعر الفائدة لأراضى المجتمعات المعرانية الجديدة

برلماني: انتعاشة كبيرة ستشهدها الأسواق مع قرارات الإفراج الفوري عن البضائع

سياسيون: قرارات "المركزي" حاسمة فى عمر الاقتصاد تعزز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات

حماة الوطن: قرارات البنك المركزى تجذب الاستثمارات للقطاع الزراعى والإنتاج الحيوانى

بلال بدوى: قرار التسعير العادل للجنيه ضربة قوية للسوق السوداء

تامر الحبال: قرار البنك المركزى بداية نهاية السوق السوداء

ملاذ آمن للمواطنين في مواجهة الغلاء.. قيادي بمستقبل وطن يطالب بزيادة معارض "أهلا رمضان"

الأكثر قراءة

عاجل| مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

تفاصيل مفاجأة شيكابالا لـ"عبدالله السعيد" فى نهائى كأس مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

جمال عبد الرحيم وأيمن عبد المجيد أبرز الحاضرين في جنازة "شيخ الصحفيين"

انهيار عقار الورديان فى الإسكندرية.. 4 وفيات حتى الآن

موعد مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا