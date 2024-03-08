الإفراج عن كميات كبيرة من الشحنات والسلع الأساسية يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدر إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الإفراج عن كميات كبيرة من الشحنات والسلع الأساسية في ميناء الإسكندرية وثلاثة موانٍ أخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

فتحت عنوان" الإفراج فورًا.. عن كميات هائلة من السلع الأساسية.. بأربعة موانئ"، قالت صحيفة الجمهورية، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يشهد الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية في الموانئ المصرية، حيث يجري الإفراج في الوقت ذاته عن سلع وشحنات بثلاثة موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الإفراجات التي كانت تمثل مشكلة كبيرة وعائقا في توفر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع في ضوء الخطوات الكبيرة التي قامت بها الدولة في الأيام الماضية.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء في كلمة رئيس الوزراء في ميناء الإسكندرية، حيث يشهد الإفراج عن كميات من الشحنات والسلع الأساسية رافقه وزراء التموين، الدكتور علي مصيلحي، والنقل كامل الوزير، والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ومسئولو ميناء الإسكندرية.

وبحسب الصحيفة، فقد لفت مدبولي إلى أهمية الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية أمس كإجراءات اقتصادية بين الحكومة والبنك المركزي كخطوات مهمة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها مصر على مدار عام ونصف العام نتيجة الظروف العالمية والعديد من المشكلات والتحديات التي كانت تواجهها الدولة والتي أهمها توحيد سعر الصرف.

الضرب بيد من حديد على تجار السوق السوداء

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "الضرب بيد من حديد على تجار السوق السوداء" قالت صحيفة الجمهورية، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من المفروض أن يوجد سعر واحد للعملة، لذلك تم التوجيه لوزارة الداخلية للضرب بيد من حديد لجميع تجار السوق السوداء، ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين من الخارج.

وأشارت الصحيفة إلى أن "مدبولي" أكد مرة أخرى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بميناء الإسكندرية للإشراف على عملية الإفراج الجمركي عن البضائع، التوجيه الذي أصدره لوزارة الداخلية والقنوات الأمنية للضرب بيد من حديد على منظومة السوق السوداء والمنظومة غير الرسمية التي كانت موجودة لتحويلات المصريين بالخارج وباقي المعاملات غير الرسمية، واصفا إياها بأنها "حرب لضمان وإعادة التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصري والذي تأثر بصورة سلبية بسبب سوق العملة الذي كان قد خلق حالة من اليأس والإحباط لدى المواطنين".

وبالانتقال إلى صحيفة الأهرام وتحت عنوان " وزير الدفاع يضع الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة"، أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.

وأضافت الصحيفة، قام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وفى نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

العالم يترقب رمضان بلا حرب في غزة

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان" أنظار العالم تترقب مفاوضات الهدنة.. والآمال تتعلق بـ «رمضان بلا حرب»، تواصلت مفاوضات وصفها مراقبون بـ«الشاقة» من أجل التوصل لهدنة قبل أيام من شهر رمضان، وسط تأكيدات باستئنافها الأسبوع المقبل، فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الصحة التابعة لحماس ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى ٣٠٨٠٠ شخص منذ بدء الحرب قبل خمسة أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة قالت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى ٣٠٨٠٠ شهيد و٧٢٢٩٨ إصابة منذ السابع من أكتوبر"، مشيرة إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ٩ مجازر ضد العائلات فى قطاع غزة راح ضحيتها ٨٣ شهيدا و١٤٢ إصابة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة قد أعلن، فى وقت سابق، عن استشهاد طفلة تبلغ من العمر ١٥ عامًا في مجمع الشفاء الطبى نتيجة سوء التغذية والجفاف، وأشار القدرة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف فى القطاع المحاصر إلى ١٨ شهيدا.