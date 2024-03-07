رئيس الوزراء: الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية فى الموانئ

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نشهد اليوم الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية التي كانت موجودة في الموانئ المصرية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية، أنه يتم الإفراج عن البضائع والسلع أيضًا في 3 موانئ أخرى بخلاف ميناء الإسكندرية.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة الإفراج عن البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج الأساسية، مشيرًا إلى أن ذلك كان يمثل مشكلة وعائقًا في توافر السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع.