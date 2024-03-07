"مدبولى" يُهنئ الرئيس السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في برقيته بهذه المناسبة بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسه، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس بقرب حلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديًا للبشرية كلها، وليضيء به طريق الحرية والكرامة والمساواة والحياة الكريمة.

كما أعرب "مدبولي" عن تمنياته بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبة المباركة على الرئيس بموفور الصحة، ودوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام والاستقرار.