الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

ملاذ آمن للمواطنين في مواجهة الغلاء.. قيادي بمستقبل وطن يطالب بزيادة معارض "أهلا رمضان"

أهلا رمضان
أهلا رمضان

قال رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن، إنه مع حلول شهر رمضان المبارك، تكثف الأسر المصرية جهودها في الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، ومع موجات ارتفاع الأسعار التي تشهدها السلع والمواد الغذائية الأساسية، باتت المنافذ المدعمة من الدولة هي الملاذ الآمن للمواطنين للحصول على احتياجاتهم، خاصة من الفئات الأولى بالرعاية.

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بعد التخفيض.. أسعار الأرز وزيت الطعام بمعارض أهلا رمضان

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رئيس جهاز العبور الجديدة يعلن البدء في تجهيزات معرض أهلا رمضان

 

 

معرض "أهلا رمضان"


وطالب القيادي بحزب مستقبل وطن في بيان له اليوم، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التوسع في هذه المنافذ وتنظيم المعارض الخاصة بعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة كـ معرض "أهلا رمضان"، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، بجانب ضرورة زيادة أعداد السيارات المتنقلة التي توفر السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء التي تشهدها الأسواق وارتفاع الأسعار بكافة أرجاء الجمهورية من كفور ونجوع وقرى في المناطق الريفية وخاصة مناطق الصعيد النائية.


وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن هذه المعارض والمنافذ السلعية المتنقلة التي تقدم مثل هذه الخدمات، تحمي الفئات الأكثر احتياجا والطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، من موجة التضخم، مؤكدا أهمية وضرورة توطين الصناعات المحلية بمحتلف المجالات بما يكفى الإنتاج المحلي.


وشدد، على ضرورة تعزيز الدور الرقابي الحكومي على الأسواق، ومراقبة التجار وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر وأكثر تأثيرا لا سيما في ظل وجود ممارسات احتكارية من بعض التجار والمغالاة في الأسعار بشكل مبالغ فيه بالرغم من تراجع سعر الدولار فى الأسواق، ومتابعة عرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم فى تخفيف عبء حدة ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين.

حزب مستقبل وطن شهر رمضان المبارك الأسر المصرية ارتفاع الأسعار لسلع الغذائية

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