عضو بـ"خارجية النواب": الإفراج الجمركى عن البضائع والسلع الأساسية أهم نتائج مشروع رأس الحكمة

أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، خاصة السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مؤكدة أن تلك الخطوة ستسهم في خفض أسعار تلك المنتجات والسلع في الأسواق بصورة ملحوظة وبالتزامن مع شهر رمضان.

وأضافت "حارص" في تصريحات لها اليوم الثلاثاء: "أن زيادة المعروض في الأسواق في هذه الفترة المهمة من الناحية الاقتصادية يقلص من أزمة نقص بعض السلع الحيوية والتي شعر المواطن البسيط بعدم تواجدها في الأسواق".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الأعلاف والسلع الغذائية والأدوية جميعها أساسيات بالنسبة للأسر المصرية، خاصة أن معظمها يدخل في كثير من المواد الإنتاجية وهو ما يمثل دفعة لعملية الإنتاج وتعزيز الأسواق بالسلع اللازمة.

وأشارت "حارص" إلى أن توفير السيولة الدولارية خلال الأيام الماضية بعد نجاح توقيع صفقة رأس الحكمة ساهم فى تخفيف الضغط على الأسواق، وخفض السلع خاصة مع انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، وهو ما يعتبر من أهم نتائج مشروع تطوير رأس الحكمة.