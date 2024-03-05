الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عضو بـ"خارجية النواب": الإفراج الجمركى عن البضائع والسلع الأساسية أهم نتائج مشروع رأس الحكمة

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير

أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو  لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، خاصة السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مؤكدة أن تلك الخطوة ستسهم في خفض أسعار تلك المنتجات والسلع في الأسواق بصورة ملحوظة وبالتزامن مع شهر رمضان.

وأضافت "حارص" في تصريحات لها اليوم الثلاثاء: "أن زيادة المعروض في الأسواق في هذه الفترة المهمة من الناحية الاقتصادية يقلص من أزمة نقص بعض السلع الحيوية والتي شعر المواطن البسيط بعدم تواجدها في الأسواق".

txt

"خارجية النواب" تناقش طلبات إحاطة حول مشكلات التواصل مع السفارات

txt

مجلس النواب يوافق على عدد من قرارات رئيس الجمهورية بشان عدة اتفاقيات

 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الأعلاف والسلع الغذائية والأدوية جميعها أساسيات بالنسبة للأسر المصرية، خاصة أن معظمها يدخل في كثير من المواد الإنتاجية وهو ما يمثل دفعة لعملية الإنتاج وتعزيز الأسواق بالسلع اللازمة.

وأشارت "حارص" إلى أن توفير السيولة الدولارية خلال الأيام الماضية بعد نجاح توقيع صفقة رأس الحكمة ساهم فى تخفيف الضغط على الأسواق، وخفض السلع خاصة مع انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، وهو ما يعتبر من أهم نتائج مشروع تطوير رأس الحكمة.

النائبة إيلاريا سمير عبدالفتاح السيسي الافراج الفوري السلع الغذائية الانتاج المنتجات

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل.. كيف يلعب الأهلي والزمالك قمة الجمعة؟

عاجل.. جوميز يحذر لاعبى الزمالك من ثنائي الأهلي في نهائي كأس مصر

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟