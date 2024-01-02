الثلاثاء 02 يناير 2024
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سياسي

"خارجية النواب" تناقش طلبات إحاطة حول مشكلات التواصل مع السفارات

النائب كريم درويش
النائب كريم درويش - رئيس لجنة العلاقات الخارجية

عقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ني نتر الغزاوي، بشأن "رصد مشكلة عدم وجود طريقة مثلى للتواصل مع السفارات- القنصليات الخارجية بجميع الدول".
بداية الجلسة وجه النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رسالة شكر لجميع أبناء المصريين في الخارج، مؤكدا أنهم فخر مصر وسندها الدائم.

وقال "درويش": "المصريون في الخارج كان أداؤهم رائعا وضربوا أفضل النماذج بمشاركتهم القوية في الانتخابات المصرية في الخارج 2024 وظهورهم المشرف في طوابير أمام القنصليات والسفارات للمشاركة في عملية التصويت.

وطالب توفير جميع سبل الراحة والإمكانات للاستماع إلى المصريين في الخارج وسرعة الرد علي مشكلاتهم والعمل على حلها، مؤكدا أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تتعاون مع جميع الجهات الحكومية لدعم المواطن.

بدورها قالت النائبة ني نتر الغزاوي مقدمة طلب الإحاطة إن دور القنصلية الأساسي هو العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة والموفد إليها وإصدار جوازات ووثائق سفر- التأشيرات المستندات اللازمة لرعايا الدولة الموفدة الراغبين في السفر للدولة الموفد إليها- وتقديم العون والمساعدة لرعاياها أفرادًا كانوا أو هيئات".

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وأضافت: "مع ذلك نجد الكثير من الشكاوى التي تفيد بعدم رد من القنصليات الخارجية، سواء إذا كان التواصل عن طريق "الايميل الخاص بالقنصلية" أو "الأرقام" المرفقة على مواقعهم الرسمية، الأمر الذى يشكل صعوبة على المواطنين الذين هم بحاجة إلى معلمات دقيقة ومعينة تفيدهم في عدة أمور قبل السفر حتى أثناء فترة وجودهم في تلك البلاد، وكذلك صعوبة وصول المواطنين نظرا لبعد مسافات القنصليات عن أماكن وجود المواطنين.

واقترحت عمل تدريب عدد من المواطنين المصريين المؤهلين في مجال مركز الاتصالات  "كول سنتر" وتوظيفهم عن طريق وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج دون الحاجة إلي سفرهم خارج جمهورية مصر العربية النظام الذي يوفر تلبية خدمات المواطنين في بلاد أخرى بشكل منظم وهادف، والذي يمكننا أيضا من توفير فرص عمل جيدة وتوفير دخل ثابت للمتقدمين المصريين.

وشددت علي أهمية ربط القنصليات المصرية في الخارج "بكول سنتر" في مصر لتلبي طلبات المواطنين في الخارج والرد علي الطلبات والاستفسارات والخدمات من الداخل لتخفيف العبء علي الوزارة لتعيين الموظف داخل مصر بدلا من السفر وتحديث وتطوير "السيستم" لتسهيل الردود بتفعيل "الليف شات" من مصر أو من علي التليفون للردود علي المواطن بنظام إلكتروني للردود مثل الشركات الخاصة، وغيرها".

فيما اقترح النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية، عقد جلسة باللجنة للاطلاع على ملف الرقمنة بوزارة الخارجية والخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مباشر.

وبدورها قالت النائبة رانية الجزايرلي عضو اللجنة فكرة أننا نتحدث عن "كول سنتر" في عام 2024 أمر مستغرب جدا يجب أن يتم في أسرع وقت لأنه يهم جميع المواطنين".

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