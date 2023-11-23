الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بـ"خارجية النواب": أى محاولة للعبث بأمن مصر ستُواجه بحسم

النائبة هناء أنيس
النائبة هناء أنيس رزق الله

قالت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الكيان الصهيوني عليه أن يتأكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر من المستحيل تجاوزه، وأن سيناء هي في قلب كل مصري، وأن أي محاولة للعبث بهذا الأمن القومي المصري المقدس ستتم مواجهتها بكل حسم وقوة.

وأضافت رزق الله، في تصريحات لها اليوم، أن موقف مصر تجاه هذه المحاولات واضح وصريح، وتم إعلانه أكثر من مرة عبر الرئيس عبدالفتاح  السيسي وعبر نواب الشعب من خلال تفويض القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمن بلدنا.

وشددت على أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لافتة إلى أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة بكاملها، يمكن أن تخرج عن السيطرة.

التهجير القسري لأي مواطن عن أراضيه هو أمر ضد كل قواعد القانون

وأوضحت "أنيس"، أن التهجير القسري لأي مواطن عن أراضيه هو أمر ضد كل قواعد القانون والأعراف الدولية، كما أن له عواقب لن تمس فقط الدول المحيطة بإسرائيل، بل ستمتد إلى الداخل الإسرائيلي نفسه، حيث إن ملايين الفلسطينيين يعيشون منذ مئات السنين في الضفة الغربية والقدس والمدن كلها.

وثمّنت النائبة هناء أنيس رزق الله، دور مصر تجاه الهدنة بين الطرفين في قطاع غزة ودورها الكبير تجاه دخول المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أنه هذا قدر مصر بحكم التاريخ والجغرافيا أن تكون سندًا وظهرًا لكل الدول العربية في المحن والأزمات.

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