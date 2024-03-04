الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب الجيل يناقش خطة عمل الفترة المقبلة بالدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت أمانة حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية، اجتماعا، لمناقشة لتنفيذ خطة العمل بالحزب للعام الحالي ٢٠٢٤ برعاية ناجي الشهابي رئيس الحزب. 

وتضمنت المناقشة تأهيل الكوادر البشرية، وتفعيل كافة الأمانات، وهيكلة بعض اللجان، وتقسيم وتوزيع الأنشطة المختلفة علي مدار العام الحالي، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة للأعضاء الجدد وذلك لتأهيلهم للقيادة وممارسة العمل السياسي والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

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وناقش الاجتماع، الأفكار البناءة مع الشباب ومناقشة المشروعات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو بناء وتطوير الوطن، وفقا لرؤية القيادة السياسية لتأهيل وتمكين الشباب.

كما ناقش الاجتماع خطة عمل الأمانات في الفترة القادمة، والدور المهم الذي يقع على عاتقها لإبراز دور الحزب في التفاعل مع الشباب والمشاركة الإيجابية والفعالة للشباب تنفيذا لسياسة الحزب في الدفع بالشباب خلال المرحلة المقبلة اتساقا مع سياسة الدولة في تأهيل الكوادر الشبابية إيمانا منها بأنهم عماد البناء لمسقيل وطننا.

تعزيز الانتماء لدي الشباب
وأوضح الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، دور الأمانة في تعزيز الانتماء لدي الشباب  وتشجيعهم للمشاركة في الحياة السياسية وتعريفهم بمبادئ وأهداف حزب الجيل. 

وأشاد محمد بهجات أمين لجنة التقييم والمتابعة والعلاقات العامة، بحماس الشباب وحبهم للعمل من خلال أمانة الشباب، مؤكدًا أننا نمتلك كل الإمكانيات المؤهلة لنجاح الأمانة،  وتم التجهيز لعدة مبادرات سيتم إطلاقها قريبًا.

دور محوري تنسيقي
كما أكد هجرس، أن دور الأمانة هو دور محوري تنسيقي داخل الحزب، وأن اختيار أعضائها يتم بعناية شديدة ليكونوا الركيزة التي يعتمد عليها الحزب في المستقبل.

وأشار إلى أن من أهم الملفات فى الفترة المقبلة هى توضيح رؤية الحزب وكيفية التفاعل على أرض الواقع وميدانيا لتحقيق قاعدة شعبية كبيرة.

وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد منصور أمين لجنة القوي العاملة والهجرة بالمحافظة، إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في ظهور كوادر شبابيه سياسية مدربه لساحة العمل العام في محافظة الدقهلية وقد تكون نقلة نوعية لكل المهتمين بالعمل السياسي.

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