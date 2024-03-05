محافظ الجيزة يؤكد على الالتزام بالأسعار فى معرض "أهلًا رمضان" بإمبابة

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن معرض "أهلًا رمضان" بمطار إمبابة هو سادس المعارض التي يتم افتتاحها لخدمة مواطني المحافظة لتلبية كل احتياجاتهم ضمن خطة المحافظة لتغطية جميع قطاعات المحافظة، من خلال إقامة أكبر عدد ممكن من المعارض، والتي شملت أحياء ومراكز العمرانية والطالبية والحوامدية والبدرشين والدقي.

وأوضح محافظ الجيزة، خلال افتتاحه معرض أهلًا رمضان بإمبابة، أن المعرض مقام على مساحة ٦٥٠ مترًا ويضم ٤٥ عارضًا، لعرض السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين ١٥ و٢٥%.

وأشاد راشد بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة، والتي قامت بعرض كل السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة باكيات العارضين، مشددًا على جميع المسئولين المعنيين بأجهزة المحافظة بالمرور الدوري للتأكد من التزام العارضين بنسب التخفيضات وقوائم الأسعار المعلنة، ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض، والتأكد من توافر السلع المختلفة بشكل دائم، في إطار جهود الدولة نحو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى أن السلع المطروحة داخل المعارض روعي أن تكون بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد اللواء أحمد راشد على مدير مديرية التموين بضرورة متابعة التزام البدالين التموينين بصرف الحصص التموينية المقررة على البطاقات التموينية للمواطنين، والتي تتعدى 2 مليون بطاقة بنطاق المحافظة، في ضوء حرص الدولة على ضخ السلع بصورة منتظمة لتلبية كل احتياجات المواطنين.

تكثيف الرقابة من مديريتي الطب البيطري والتموين

وشدد محافظ الجيزة على تكثيف جهود الرقابة من قبل مديريتى الطب البيطرى والتموين والتجارة الداخلية والمرور الدورى على مختلف المعارض والمنافذ السلعية، التي تتم إقامتها للتأكد من جودة المعروضات المطروحة للمواطنين، مع التأكيد على تخفيض الأسعار والالتزام بها.

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية فى المناطق ذات الكثافة العالية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبخاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مع مراعاة عوامل الأمان واشتراطات الحماية المدنية بما لا يعيق الحركة المرورية.

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