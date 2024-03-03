رئيس جهاز العبور الجديدة يعلن البدء في تجهيزات معرض أهلا رمضان

أعلن أحمد أسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ، البدء في تجهيزات معرض أهلا رمضان بالتنسيق بين جهاز مدينه العبور الجديدة وأمانة حزب مستقبل وطن، موضحًا أنه سيتم الافتتاح الرسمي لمعرض أهلا رمضان في غضون الأسبوع الأول من شهر مارس 2024.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة أنه سيتم التشغيل التجريبي لمعرض أهلًا رمضان، لافتًا إلى أنه تم اليوم بيع منتجات لحين الإعلان عن الافتتاح الرسمي الكامل.

مسئولوا العبور الجديدة: توفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة

وأشار مسؤولو جهاز العبور الجديد إلى أن المعرض "أهلا رمضان" سيُقام في مبنى الحضانة بمنطقة الحرية لعرض جميع السلع والمواد الغذائية واللحوم والخضروات والأسماك بأسعار مخفضة، بهدف توفير احتياجات المواطنين في شهر رمضان المبارك. وأكد جهاز المدينة حرصه الدائم على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر خصومات على المنتجات الغذائية.

وأفاد رئيس جهاز العبور الجديد أن المعرض يضم عارضين في مجالات السلع الغذائية، وتحديدًا السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيوت واللحوم البلدية والياميش والتوابل، حيث يُمثلون الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص. كما كشف عن توافر كميات كبيرة من سكر يباع للجمهور بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وكذلك اللحوم والدواجن.

ونوه رئيس جهاز مدينة العبور الجديد إلى جودة السلع المعروضة، وأن البيع يتم وفقًا للأسعار المحددة، مؤكدًا على المتابعة المستمرة للمنافذ لضمان تناسبها مع أسلوب العرض والطلب، بهدف استيعاب وسد حاجة الاقبال الكبير من أبناء المدينة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية وإقامة هذه المعارض التي توفر مستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، مطالبين بالاستمرار في تقديم مثل هذه المبادرات.