الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

افتتاح معرض أهلا رمضان في مدينة العاشر من رمضان بالشرقية

جهاز العاشر يفتتح
جهاز العاشر يفتتح معرض اهلا رمضان

أكد المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز العاشر من رمضان، أنه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء وتوفير السلع الغذائية لرفع المعاناه عن كاهل المواطن في اقامه معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بأسعار منخفضة التكلفة، طبقا  لتوجيهات ضمن مبادرات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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وفي سياق متصل استقبل المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز تنميه مدينة العاشر من رمضان بالاشتراك والتعاون مع   الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس الأمناء وممثلين مجلس الأمناء وممثلي الطب البيطري وممثلين من وزارة التموين. 
 

وأشاررئيس جهاز العاشر من رمضان، أن معرض أهلا رمضان يحتوى على 100 باكية لسلع الغذائية ويقام المعرض على مساحة 2500 متر مربع، ويضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان، 


كما كلف رئيس الجهازالمسئولين بوضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنه بأسعار السوق المحلى حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود حكومية وتنفيذية لصالحه.


كما تم  التأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يتم وفق الأسعار المحددة مؤكدًا على المتابعة المستمرة للمنافذ، بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المدينة لشراء إحتياجاتهم من تلك السلع الأساسية وإقامة هذه المعارض التي توفر مستلزمات رمضان بإسعار مخفضة مطالبين باستمرارها. 

الغذائية لمحاربة الغلاء اهلا رمضان المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز العاشر من رمضان السلع الغذائية

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