الثلاثاء 27 فبراير 2024
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اقتصاد

رئيس جهاز ملوي الجديدة يتابع أعمال المرافق بمشروع جنة وأراضي الإسكان المتميز

رئيس جهاز ملوي الجديدة
رئيس جهاز ملوي الجديدة لمتابعة اعمال المرافق

قام المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال المرافق لقطع الأراضي الإسكان المتميز وأعمال المرافق لمشروع جنة التي يتم تسليمها خلال الفترة المقبلة، وكان يرافقه المهندس أكرم أحمد البدري نائب رئيس الجهاز ومديري الإدارات التنفيذية بالجهازبجولة تفقديه لمتابعة الانتهاء الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة للوقوف على آخر المستجدات وتذليل كافة العقبات لدفع عجلة التنمية ورفع نسبة الإنجاز.

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تفاصيل  الجولة التفقدية لمسئولي جهاز ملوي الجديدة 

وتفقد المهندس وليد حجاجي والوفد المرافقة له تنفيذ اعمال المرافق لقطع الأراضي الإسكان المتميز وتتراوح مساحة القطعة من 400 متر مربع إلى 1000 متر مربع التي جار التسليم بها وينتهي بعد إجراءات التسليم  خلال  شهر من تاريخه، مشددا على الاهتمام الشديد بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال المرافق بهده المنطقة لتسهيل أي عقبات امام  حاجزي تلك الأراضي. 

كما شملت الجولة التفقدية لمسئولي جهاز مدينة ملوي الجديدة، متابعة تنفيذ أعمال مشروعات المرافق بمنطقة عمارات مشروع جنة للإسكان الفاخر بالمرحلة الأولى التي تقام مساحة 70 فدانا حيث نبه مشددا بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروع والبرامج الزمنية المحددة له.


كما قام مسئولو جهاز مدينة ملوي الجديدة بالمرورعلي مشروع تنسيق الموقع العام الخاص بـ32 عمارة في مشروع جنة للإسكان الفاخر، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى والعاجلة بأعمال المرافق والبنية التحتية بقيمة 2.7 مليار جنيه، لافتا أن جار تسليم الوحدات السكينة لمشروع جنة للمواطنين المستفيدين من التقديم.


في نهاية الجولة قام المهندس وليد حجاجي بالتنبيه على كافة الشركات المنفذة للمشروعات بالالتزام بكافة المواصفات الفنية لكل مشروع والبرامج الزمنية المحددة، منوها أن المتابعات في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالاهتمام بمتابعة الأعمال والمشروعات الجارية بالمدن الجديدة.

 

ملوي الجديدة أعمال المرافق مشروع جنة

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