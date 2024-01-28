رئيس جهاز حدائق العاصمة ومسئولو "التضامن الاجتماعي" يتابعون تنفيذ المشروعات الخدمية بالمدينة

استقبل المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة والمهندس علاء لطفى نائب رئيس الجهاز للتنمية اليوم المهندس محمد فوزى المستشار الهندسى لوزارة التضامن الاجتماعى حيث ناقش الطرفان الموقف التنفيذي المشروعات القومية الجار تنفيذها بالمدينة والتنسيق بخصوص أعمال التسليم والتشغيل لتلك الخدمات.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، وجود متابعة مستمرة من قبل جهاز المدينة، لتوفير كافة الخدمات بالمدينة، والعمل على تشغيل جميع الخدمات بكافة أنواعها لخدمة سكان المدينة.

تسليم مبنى حضانة بمركز خدمات 6 بمنطقة الياسمين حس الزهورإلى وزارة التضامن الاجتماعي

وفى نفس السياق، أعلن رئيس جهاز مدينة بدر، أنه عن تسليم مبنى حضانة بمركز خدمات 6 بمنطقة الياسمين حي الزهورإلى وزارة التضامن الاجتماعي، تمهيدا لتشغيلها وذلك حرصا على استكمال منظومة الخدمات لتوفير كافة متطلبات سكان المدينة على ان يتم التنسيق بصفة مستمرة مع مسئولى وزارة التضامن فى هذا الشأن.

جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال الزراعة والنظافة بمدينة بدر

وفي سياق متصل قام مسئولي جهاز مدينة بدر والوفد المرافق له بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال الزراعة والنظافة وقد وجه بضرورة التنبية على الشركات العاملة بقطاع الزراعة بعمل الصيانة الدورية للنجيلة والأشجار ومنظومة الرى حرصا على المظهر العام للمدينة

وقد شدد المهندس عمار مندور، على العاملين بإدارة التنمية، بضرورة متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بصفة مستمرة وتوزيع الصناديق بانتظام ونظافة حول العمارات والشوارع الرئيسية والجانبية دائما

كما استكمل جولته بالمدينة حيث تم المرور على الأعمال الجارى تنفيذها بقطاع الإسكان والطرق والمرافق، مشددًا بضرورة المتابعة من مسئولى الجهآز لما وصلت اليه نسب الإنجاز والتنبية على الشركات يبتوقير الخامات اللازمة لانهاء الأعمال بالجودة المطلوبة

وقد اكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، على مسئولي إدارة التنمية والنظافة بالمدينة بمتابعة أعمال رش المبيدات للمدينة وتنفيذ اعمال النظافة بالمجاورات والأحياء.