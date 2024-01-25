بالأرقام.. أبرز المشروعات التنموية والقومية بمدينة العبور الجديدة

تبنت الدولة المصرية خلال عهد الرئيس السيسي، مدن الجيل الرابع خلال عام 2016، ومنها تخطيط مدينة العبور الجديدة التي تم إنشائها بقرار جمهوري رقم 249 لسنة 2016 على مساحة 58914.4 فدانا.

كما صدر قرار وزاري رقم 1005 بتاريخ 14 نوفمبر 2017 باعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة ويستهدف المخطط تنفيذ تخطيط 40 حيا سكنيا، وتضم تنفيذ وتوفير كافة الخدمات المركزية والخدمات المحلية.

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ويرصد "الدستور" خلال السطور التالية أبرز المشروعات التنموية الجار تنفيذها بالعبور الجديدة

كما يتضمن المخطط أن المرحلة الأولى والعاجلة لتنمية مدينة العبور الجديدة يتم تنفيذها على مساحة 2600 فدان وما زال جاز تنفيذ المشروعات التنموية بالعبور الجديدة على نفس المساحة، وتم تقسم مساحة 2600 فدان لعدة احياء

أم المرحلة الثانية لمخطط مدينة العبور الجديدة

يتم اعتماد المخطط لها على مساحة 5000 فدان جار تخطيطها، حيث تم تخطيط واعتماد الحي الـ14 ضمن المرحلة الأولى بالمنطقة الـ5000 فدان وحيث تم تنفيذ تخطيط لتنفيذ المرحلة الأولى 739 عمارة سكينة تم تنفيذ منها 685 عمارة سكينة بواقع 16.440 عمارة سكينة بمشروع المبادرة الرئاسية مليون وحدة سكينة والتابعة للإعلان العاشر.

كما تضم الحي الـ14 تنفيذ 806 عمارات بواقع 19344 وحدة سكينة وتشمل توفير وتنفيذ 4 مراكز طبيبة و5 مدارس و4 حضانات معلبي خماسي و7 أسواق تجارية ومخبز لخدمة المواطنين بالمنطقة، بالإضافة إلى توفير أماكن واسعة من المسطحات الخضراء.

مشروع بديل للعشوائيات بالعبور الجديدة

كما شمل مخطط التنموي لمدينة العبور الجديدة تنفيذ أكبر مجمع سكني بديل للعشوائيات ويعد ضمن قائمة المشروعات القومية التى خظت الدولة المصرية باهتمامها، حيث تم تنفيذة 96 عمارة سكنية بواقع 3360 وحدة سكينة وتصل تكلفة العمارات السكينة لنحو 1.6 مليار جنية كما تشمل المنطقة السكينة البديلة للعشوائيات 192 وحدة إدارية وتجارية لخدمة المواطنين، بالإضافة إلي ذلك تنفيذ مرسة تعليم أساسي وإعدادي وثانوي ومول تجاري ومركز طبي وحضانات ومناطق ترفيهية وملاعب جانب من أعمال المسطحات الخضراء والميادين.

مشروعات الطرق والأراضي الاستثمارية

نفذت بالمدينة أكبر خريطة للطرق لرابطها بالعديد من المحاور الهامة، حيث يتم تنفيذ طريق R3 بطول 5.8 كيلو متر المار بمنطقه الأمل، والرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق R6 والمار بمنطقة القادسية وصولا إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك تنفيذ طريق R4 بطول 11.2 كيلو متر الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق الإسماعيلية الصحراوي.

كما شمل مخطط مدينة العبور الجديدة تنفيذ المقترح للمخطط التفصيلي على أرض الواقع لتقسيمات قطع الأراضي بمنطقة مساحات متنوعة 209 - 276 - 500 متر مربع بمنطقة الأمل.

وفيما يخص تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية

شمل المخطط التنموي لمشروعات تنمة مدينة العبور الجديدة، تنفيذ أكبر شبكة لمحطة الصرف الصحي والبنية التحتية المغدية لكافة الأحياء السكينة، بالإضافة المناطق الاستثمارية، ونظرا لربط مدينة العبور الجديدة بعدة مدن منها الشروق وحدائق العاصمة وبدر، يتم تنفيذ المرحلة الثانية لشبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة ومياه الشرب.