جهاز العبور يرصد حصاد حملات القضاء على المخالفات والعشوائيات

رصد جهاز مدينة العبور حصاد الأسبوع من الحملات اليومية التي تتم لضبط الشارع والقضاء على مظاهر العشوائية والمخالفات والحفاظ على التنسيق الحضاري والمعماري للمدينة.

وفي سياق متصل، كلف المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور، بتشكيل عدة حملات لإزالة المخالفات والإشغالات بمختلف أحياء المدينة.



وتحت إشراف إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالة والغلق والسحب بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق، تم ضبط المخالفات.

وأفاد رئيس جهاز مدينة العبور، بأن الحملات أسفرت عن سحب قطع أراضي منها والقطعة التي تحمل رقم ( ٦) بلوك (٢٨٠٤١) الحي الثآلث، والقطعة رقم (١٥) بلوك ( ١٧٠٩٢) بالإسكان العائلي بالحي الثامن، وكذلك تم تنفيذ قرار سحب للقطعة رقم ( ٢٦) بلوك ( ١٩٠٢١) الحى الرابع.



وقال إن الحملة قررت تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء ببعض القطع المخالفة بالحي، كما تم رصد مخالفة بالقطعة ( ٧) بلوك (١٦٠٨٥) الحي الخامس منطقه خدمات وبناء وتقفيل البدروم محلات وكافية وتم عمل إزالة فورية للمباني المخالفة، وكذلك رصد مخالفة بالقطعة ( ١٥) بلوك (١٦٠٦٩) واستغلال البدروم مخزن أتواب قماش وتم رفع عداد الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية، فضلاً عن تنفيذ قرار إزالة لتقفيل بالردود الأمامية وفتح باب على الواجهة الرئيسية واستخدام البدروم وحده سكنية بالقطعة رقم ( ١٧) بلوك( ١٤٠٢٧).

وأضاف أن الحملة رصدت عدة مخالفات أخرى بعدة مناطق، حيث تم تحرير مخالفة بالقطعة (٦) بلوك ( ١٤٠٠٨) بالحي السابع لاستغلال البدروم مخزن ماكينات خياطه وتنفيذ إزاله لحمام وتقفيل المنور بالقطعة ( ٧)بلوك (١٤٠٧٧)، كما تم رصد مخالفة بالقطعة ( ٥&٦) بلوك (١٥٠٩٣) والشروع في عمل زيادة بنائية بغرف السطح.

وتابع، أن الحملة قامت بالمرور بالحي الثامن رصد مخالفة بالقطعة ( ٩) بلوك (١٧٠٢٦) بالإسكان العائلي لاستخدام البدروم مخزن أحذية، كما تم رفع عداد الكهرباء والتحفظ على الأدوات والمهمات وكذلك تنفيذ إزالة فورية لمباني مخالفة زيادة عن النسبه البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم ( ٦) بلوك (١٧٠٢٠) وكذلك رصد مخالفة بالقطعة رقم (١٩) بلوك( ١٧٠١٢) واستخدام البدروم ورشة تصنيع ملابس وتم رفع عداد الكهرباء والتحفظ على المعدات، كما رصد ت الحملة مخالفة بالقطعة رقم (٢٣) بلوك (١٧٠٢٦) لاستخدام البدروم مخزن وتم رفع عداد الكهرباء والتحفظ على الأدوات والمهمات.

واستكمل رئيس الجهاز حصاد الأسبوع من رصد مخالفة بالقطعة ( ١) بلوك (١٧١١١)مغسلة وكى القماش وتم اتخاذ اللازم، كما تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفات وتقفيل الردود الأمامية والجانبية وفتح باب على الممر بالقطعة ( ١٧) بلوك (١٨٠٥٤)، كما تم رصد مخالفة بالقطعة (١٠) بلوك ( ١٨٠٠٨) وعمل زيادة في النسبة البنائية لغرف السطح وتم التحفظ على المهمات والأدوات المضبوطة بمقر الجهاز، واستكملت الحملة أعمالها بالحي بتنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء ببعض القطع المخالفة.