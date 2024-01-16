"الإسكان" تتابع تنفيذ 100 ألف وحدة بالمبادرة الرئاسية بحدائق العاصمة

استقبل المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة والمهندس محمود عبدالله نائب رئيس الجهاز، المهندس أحمد إسماعيل ممثل الدعم الفني بمكتب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ لمعرفة نسب إنجار تنفيذ مشروعات الإسكان بالمدنية التابعة للمبادرات الرئاسية وفقًا لرؤية الدولة.

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تفاصيل تنفيذ 100 ألف وحدة بحدائق العاصمة

استعرض المهندس عمار مندور، مشروعات الإسكان الجار تنفيذها بمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، حيث تم التأكيد على المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها لإنهاء 100 ألف وحدة سكنية والتي تدخل ضمن خطة الدولة في بناء مليون وحدة سكنية بجمهورية مصر العربية.

وقال رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إنه يتم عمل لقاءات مستمرة مع الشركات العاملة بمشروعات الإسكان لتأكيد زيادة نسب الإنجاز لتلبية العدد المطلوب بالإعلانات المطروحة للمواطنين.

كما التقى المهندس عمار مندو، بحضور المهندس علاء لطفى نائب رئيس الجهاز، ومندوبي هيئة البريد المصري؛ لاستلام قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مقر للبريد المصري لتوفير كافة الخدمات البريدية بالمدينة بأعلى مستوى ليتوافق مع مدن الجيل الرابع.

كما تم افتتاح مكتب البريد الرئيسى بمدينة حدائق العاصمة لإتاحة الخدمات البريدية لسكان المدينة، حيث يقدم المكتب خدمة تحويل الأموال ودفع الحوالات البريدية التي تخص المنظومة التعليمية وإصدار كارت الخدمات البريدية للمعاشات وكل ما يحتاجه المواطن من خلال منظومة البريد.

وشدد رئيس جهاز حدائق العاصمة، على أهمية استمرار الجهاز في تقديم كافة الخدمات لتوفير جودة حياة لسكان المدينة والحفاظ على المظهرالحضاري والجمالي للمدينة، حيث يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدوري علي الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.