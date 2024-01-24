النشرة الإخبارية بالمدن|وزير القوى العاملة بالعلمين.. وتطوير أعمال الطرق الجديدة بالفيوم

يرصد موقع الدستور، النشرة الإخبارية للمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تتضمن ما جاء من أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها والمتابعة المستمرة من المسئولين لمتابعة مشروعات الإسكان والبنية التحتية والمرافق والمسطحات الخضراء وشبكات الري والصرف الصحي ومحطات المياه بـ44 مدينة عمرانية جديدة وفقا لتعليمات الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية، وتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات وتطوير وتنمية المدن.

وزير القوى العاملة يتابع مشروع وحدات سكن مصر لمخصصة للعاملين بالوزارة بالعلمين الجديدة

وفى مستهل النشرة الإخبارية بالمدن الجديدة، استقبل المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، الدكتور حسن شحاته وزير القوى العاملة، خلال زيارة لمدينة العلمين الجديدة وذلك لمتابعة مشروعات الإسكان المخصصة للوزارة.

حيث قام الدكتور حسن شحاتة والمهندس أحمد إبراهيم، بجولة تفقدية لمتابعة نسب إنجاز الوحدات السكينة بمشروع سكن مصر والمخصصة لوزارة القوى العاملة، حيث تفقد أعمال التشطيبات والاند سكيب الخاص بالموقع.

وفى سياق متصل وجه المهندس أحمد مصطفى محمد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، نواب رئيس الجهاز بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الزراعة وصيانة وتجميل المدينة لتؤتي تلك المجهودات ثمارها في إظهار المدينة في أجمل ثوبها بمدن شمال الصعيد لذلك تقوم إدارة الزراعة بالمتابعة اليومية لما يتم من أعمال الصيانة والري للمزروعات.

وأوضح المهندس أحمد مصطفى، أن إدارة التنمية بجهاز المدينة تقوم بزراعة وتجميل وصلة طريق الجيش الحر المؤدي إلى المدينة (أحد مداخل المدينة الخمس) بأنواع مختلفة من مغطيات التربة والنجيلة الجاهزة العمالة اليومية العارضة، كما تم الانتهاء من زراعة مدخل محطة المياه الرئيسية، بالإضافة إلى ذلك تقوم إدارة الزراعة بأعمال التجميل والزراعة للميادين المختلفة ومنها الميدان أمام مسجد عثمان ابن عفان والميدان أمام مقر الجهاز والميدان أمام مشروع الإسكان الفاخر جنة مصر.

المشرف العام على مدن شمال الصعيد بالمجتمعات العمرانية يتابع أعمال الطرق الجديدة بالفيوم

استقبل المهندس خالد نايف عبدالعزيز رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، المهندس عصام بدوى المشرف العام على مدن شمال الصعيد بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكان برفقتهم نواب رئيس الجهاز والمهندسين بالمرور على المشروعات الجارية بالمدينة.

وتابع المشرف العام على مدن شمال الصعيد بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروعات الطرق الجاري تنفيذها والرابطة بين مدينة الفيوم الجديدة ومدينة الفيوم الأم.

كما تفقد مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية، مسار الكوبرى فوق بحر حسن واصف وكذا أعمال الأسفلت بالمحاور داخل المدينة وكذا الأعمال بالمداخل والمخارج التى تربط المدينة بطريق أسيوط الغربي.

ويختتم التقرير الإخباري، باحتفالية جهاز مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس علاء محمد منيع ونواب رئيس الجهاز الحاليين والسابقين ومديرو العموم وبمشاركة العاملين بالجهاز بتكريم المهندس محمد بيومى السيد نائب رئيس الجهاز وذلك لبلوغ سن التقاعد.

حيث أكد رئيس الجهاز، أن التكريم يأتي تقديرًا لجهوده وعطاءه الذي تم بذله في سبيل تعمير وتنمية المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن رؤية الإدارة تنطلق دائمًا من اهتمامها بالعنصر البشرى وأن ما حققه الجهاز من إنجازات في مدينة العاشر من رمضان لم يكن إلا بفضل مثابرة المسؤولين والعاملين وتحملهم المسئولية على أكمل وجه.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الغرض من التكريم أيضًا هو بعث رسالة وتحفيز لكل مسؤول وكل عامل على تحقيق التميز في تخصصه .