مشروعات المرحلة العاجلة بـ5 مدن جديدة.. متابعة مستمرة لرفع معدلات الإنجاز

ترصد “الدستور” في نشرة أخبار المدن الجديدة، أبرز المشروعات التنموية وفقا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وتطوير المدن، بأهمية تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة بمدينة المنيا الجديدة، والسويس الجديدة والسادات والعاشر من رمضان.

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جهاز مدينة المنيا الجديدة

أعلن المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز المنيا الجديدة، عن أنه جاري تنفيذ أعمال الإصلاح بخط الطرد قطر 800 مللي GRB بين محطه 6.5 وكذا خط ال GRB قطر 1000 مللي متر بين محطة 6 ومحطة المعالجة، تمهيدًا للاختبار حتى يتثنى تشغيل الروافع ونقل مياه الصرف الصحي بمنطقة الـ 840 فدانا و"ابني بيتك 3" ومنطقة 140 فدانا المحصورة بمحطة المعالجة الدائمة للاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد المعالجة في ري المسطحات الخضراء بمياه معالجة ثلاثية بالمدينة.

وكشف المهندس أحمد مصطفى، ع نأن جار تنفيذ أعمال المرافق منطقة الـ1360 فدان حتى يمكن إتاحة في أقرب وقت، تمهيداٌ لإقامة طرح قطع أراضي إسكان مميز - إسكان متوسط للبيع للمواطنين.

وفيما يخص مشروع سكن لكل المصريين

كما تابع رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة تنفيذ مشروع 32 عمارة بواقع 768 وحدة سكينة بمحور محدود الدخل نموذج مساحات 90 مترا مربعا ونموذج 75 مترا مربعا، بالإضافة إلى تنفيذ 6 عمارات 144 وحدة سكينة محور متوسط الدخل.

جهاز السويس الجديدة تتفقد المرحلة العاجلة للمدينة

وقامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بجولة تفقدية وكانت برافقة المهندس أحمد عبد الجابر نائب رئيس الجهاز والمهندس باسم سمير مدير إدارة الإسكان، لمتابعة تنفيذ الأعمال بمدينة السويس الجديدة والتي تاتي ضمن تنفيذ المرحلة العاجلة بالمدينة والتي تشمل تنفيذ مشروع "سكن لكل المصري" عدد 86 عمارة 2064 وأعمال البنية التحتية وكافة أعمال المرافق.

وتفقد مسؤولو جهاز مدينة السويس الجديدة، جميع قطاعات المدينة مثل قطاع المياه والصرف وقطاع الطرق أو منطقه الخدمات الأولى بالمرحله العاجله سوق تجاري - حضانه – مدرسه_وموقع الحضانة و مدرسة التعليم الأساسي بواقع 33 فصلا وجميع مراحل البنية التحتية.

وأثناء تفقد أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات شددت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالبرنامج الزمني المحدد وتسريع وتيرة الأعمال ومراعاة عنصر الجودة، كما أكدت علي استمرارية المتابعة حتى نهو الأعمال.

خلف الكواليس لدفع عجلة التنمية بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية

كما قام المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،، بمتابعة للإنشاءات الجارية جار تنفيذها الأعمال للمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه والتي تعمل بطاقة إنتاجية 600 ألف متر مكعب / اليوم والتي تخدم المدن الجديدة مدينة العاشر من رمضان، مدينة بدر، مدينة الشروق، خليج السويس، العاصمة الإدارية.

وتابع إنشاء محطة رفع المياه لتغذيه المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة (مرحلة أولى) بطاقة إنتاج 200 إلف م3/اليوم بتكلفة 360 مليون جنيهًا تقريبا، حيث كما تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها.

استمرار مواصلة الجولات لمتابعه المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السادات

قام المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بالمرور على المدينة وعلى المشاريع الجارية بمرافقة المهندس أسامة سيد علي، نائب رئيس الجهاز والمعاونين ومديري الإدارت التنفيذية، بجولة تفقدية داخل المنطقة الصناعية بمدينة السادات.

ووجه المهندس ياسر عبد الحليم، المختصين بإدارة الطرق بسرعة نهو الإجراءات الخاصة لإستكمال رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمناطق الصناعية ومنها طرق المنطقة الصناعية السادسة والسابعة.

كما تم متابعة أعمال الصيانة التي تتم بخط صرف قطر 900 مم بالمنطقة الصناعية السابعة، وكذا أعمال تنفيذ خط صرف مساعد قطر 400 مم لإستيعاب تصرف مصنع إيفرجو للأسمدة.

اختتم الجولة بتفقد مدخل المدينة السكني والمنطقة السكنية الخامسة ومنطقة عمارات الشريط المميز وبيت الوطن لمتابعة أعمال النظافة.

وكلف حسن، إدارة التنمية برفع المخلفات الموجودة على الأرصفة والاهتمام باعمال النظافة بالمناطق السكنية، كما تم التنبيه بضرورة قيام مسؤولي الأحياء برصد أي مخالفات تتم فورًا والتنسيق مع باقى الإدارات المختصة بالجهاز بشأنها وسرعة قيام إدارة الطرق بإعادة الشيء لأصله حتى لا تعيق الحركة المرورية.