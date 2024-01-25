الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس جهاز 6 أكتوبر: نحذر من البناء المخالف فى إجازة عيد الشرطة

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس  جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن وجود غرفة عمليات "مجموعة عمل طوارئ" على مدار الساعة؛ لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، وذلك خلال فترة إجازة احتفالات عيد الشرطة.

وحذّر رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص خلال أيام إجازة عيد الشرطة.

وأكد أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال جميع محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

وقال النجار إنه سيتم التعامل بمنتهى الحزم والقوة وسيتعرض صاحب المخالفة لإجراء قانوني حاسم ورادع، مشددا على ضرورة الالتزام بشروط تراخيص البناء.

وجه "النجار" الإدارات المعنية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى  للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال العطلات الرسمية، مشددًا على رؤساء الأحياء وإدارة الإزالات والأمن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.

غرفة احتفالات الشرطة عيد مدينة ٦ أكتوبر القيادات التهنئة الشرطية

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