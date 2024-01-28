جهاز بدر يطرح مناقتصين بمشروع سكن مصر والعاملين بالعاصمة الإدارية

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن مواقفتها لطرح مناقصتان لتنفيذ أعمال وصيانة وتامين المسطحات الخضراء بماعليها من مزروعات داخل مشروع مصر المرحلة المرحلة الاولى والثانية بمنطقة الامتداد الشرقي بمدينة بدر برئاسة المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز المدينة، للشركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

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وافادت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المناقصة الثانية تنص على تنفيذ أعمال الحراسة والامن لعدد 376 عمارة سكينة بمشؤوع سكن مصر بمنطقة سكن العاملين بالعاصمة الادارية الجديدة بالمرحلة الاولى بين الشرات المتخصصة فى هذا المجال.

التفاصيل الفنية لرسو على تنفيذ المناقصتان

وفي سياق متصل أوضح المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر ، أن يتم الحصول على كراسة والشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل مناقصة على حده، بالاضافة إلي ذلك أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالى باسم رئيس جهاز مدينة بدر فى موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حدة.

وأشارالمهندس رضوان عبد الرشيد ، أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 80000 الف جنيها للمناقصة الاولي 1، بينما يصل قيمة التامين الابتدائي للمناقصة الثانية بقيمة 600000 الف جنيها ويسكتمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن تعقد جلسة الاستسفارات بمقر الجهاز للمناقصة الاولى يوم الاحد الموافق 11 فبراير 2024، بينما تعقد جلسة الاستفسارات للمناقصة الـ2 يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024.، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز للمناقصة الاولى يوم الاحد الموافق 25 فبراير 2024، والمناقصة الثانية يوم الاثنين الموافق 26 قبراير 2024.

وافاد المهندس رضوان عبد الرشيد، أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الاولى الفئة الاولي لشركات المقاولات المتخصصة فى صيانة مسطحات خضراء وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق حيث تخضع هاتان المناقصتان لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية.