الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز بدر: 70 % نسبة إنجاز مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية

مشروع سكن العاملين
مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية

شدد المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ، على أهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن و المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بضرورة سرعة الانتهاء من  المشروعات القومية و التنمية والارتقاء بالمدن الجديدة واستمرارا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية واظهار المدينة بالشكل اللائق. 

https://www.dostor.org/4609898

وتفقد رئيس جهاز مدينة بدر و النواب والمعاونين أن مشروعات الإسكان والمرافق بمشروع عمارات سكن العاملين بالعاصمة الإدارية المرحلة الثانية.

 

مواعيد وأرقام الانتهاء من مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة 


كما تابع مسئولي جهاز مدينة تنفيذ   أعمال الطرق وتنسيق الموقع بمشروع عمارات سكن العاملين بالعاصمة الإدارية المرحلة الثالثة لعدد 295 عمارة لعدد 7080 وحدة بقيمة استثمارية 206 مليار جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات 70 %، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال بداية الربع الثالث من العام الجاري 2024 . 

 

كما شملت الجولة التفقدية لمسئولي جهاز مدينة بدر، متابعة تنفيذ أعمال  المرافق بالمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث بلغت أعمال المرافق (مياه – صرف –  ري - فرمه ) 68 % ومن المتوقع الانتهاء من المشروع فى 30 /9 /2024 وفقا لخطة المتعمدة والجدول الزمني للانتهاء من المشروعات . 
 

ووجه رضوان بدفع الأعمال بالمشروع وتم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال مشروعات ( الاسكان – المرافق )  للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية.

 

وأكد رئيس جهاز مدينة بدر  على ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع وفقاً لتعليمات وزير الاسكان والدولة . 

مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية
مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية
مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية
مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية
مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية
مسلسلات مليار سكن العاملين العاصمة الإدارية

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