الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جهاز مدينة بدر: إنجاز 90% من النادي الرياضي بتكلفة 160 مليون جنيه

المهندس رضوان عبد
المهندس رضوان عبد الرشيد

قال المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه وفقًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بضرورة ومتابعة الانتهاء من المشروعات الخدمية والترفيهية بالمدينة. 

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تفاصيل تنفيذ مشروع نادي رياضي بمدينة بدر 

قال المهندس رضوان عبد الرشيد، إن جار تنفيذ إنشاء مشروع نادي رياضي ضمن منظومة المشاريع الخدمية وفقا لرؤية الدولة بالاهتمام بمشروعات الرياضية، مؤكدًا أن يعد المشروع من اهم المشاريع الترفيهية بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن المشروع سيتم الانتهاء منه وفقا للجدول الزمني المخطط للمشروع، حيث أنه جاري الانتهاء من أعمال التشطيبات لبعض المباني الداخلية والسور واختبارات حمامات السباحة، مشددا على الشركة المنفذة سرعة انتهاء الأعمال، كون المشروع من المشاريع الهامة لخدمة سكان مدينة بدر.

وتابع، أن النادي يعتبر أكبر مشروع ترفيهي بالمدينة وهو يقع بمنطقة النوادي بمركز المدينة، حيث تبلغ تكلفة المشروع المتوقعة 160 مليون جنيه، وبمساحة 106 ألاف متر مربع، موضحًا أن بلغت نسبة التنفيذ 90%. 

واستطرد، أن مشروع النادي يشمل 2 حمام سباحة أوليمبي كبير وحمام سباحة أطفال وملعبي كرة قدم قانوني أوليمبي مزود بمدرجات مغطاة وملعب خماسي، وملعبي تنس وملعبين متعددا الأغراض، وصالة ألعاب دورين ومسرح مكشوف ومبنى اجتماعي 3 أدوار، ومركز تجاري ومطاعم وكافيتريات ومساحات خضراء متنوعة مزودة بكل الأشجار والزهور.

اختتم عبد الرشيد، أنه جار الانتهاء من أعمال اللاند سكيب والزراعة والمشايات من الخرسانة المطبوعة والإنترلوك وسيتم استكمال باقي الأعمال.

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